Чт, 7.04.2022
Публичное признание - это тоже принятие. Да, я такая. Да, я леопард. Но я научусь с этим жить, не ненавидя свое тело, а принимая. Спасибо, что выслушали. Это был мой каминг-аут. Анна Седокова, певица
Анна Седокова, певица

"Мы потеряли много солдат": Песков признал потери в Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. ФОТО: Reuters/ScanPix

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что российские войска понесли "значительные потери" в Украине. "Это огромная трагедия для нас", - сказал Песков.

Он добавил, что одной из целей "спецоперации" было предотвращение Третьей мировой войны.

При этом, отвечая на вопрос журналиста Sky News Марка Остина о том, стала ли война в Украине разгромом для России, учитывая потери, пресс-секретарь президента РФ заявил, что "это неправильное понимание того, что происходит".

Говоря о переговорах в Стамбуле, Песков сказал, что "впереди очень и очень длинная работа".

При этом, по словам Пескова, Москва позитивно оценивает, что Киев свои требование дает в письменном виде.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back