"Мы потеряли много солдат": Песков признал потери в Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что российские войска понесли "значительные потери" в Украине. "Это огромная трагедия для нас", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что российские войска понесли "значительные потери" в Украине. "Это огромная трагедия для нас", - сказал Песков.
Он добавил, что одной из целей "спецоперации" было предотвращение Третьей мировой войны.
“We have suffered significant losses of troops, this is a huge tragedy for us,” Dmitry Peskov in an interview with Sky News— NEXTA (@nexta_tv) April 7, 2022
He also said that one of the goals of the "special operation" was to prevent the Third World War.https://t.co/VBq4BwHtJ5 pic.twitter.com/nXbdlnSlcz
При этом, отвечая на вопрос журналиста Sky News Марка Остина о том, стала ли война в Украине разгромом для России, учитывая потери, пресс-секретарь президента РФ заявил, что "это неправильное понимание того, что происходит".
Говоря о переговорах в Стамбуле, Песков сказал, что "впереди очень и очень длинная работа".
При этом, по словам Пескова, Москва позитивно оценивает, что Киев свои требование дает в письменном виде.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!