"Мы потеряли много солдат": Песков признал потери в Украине

Он добавил, что одной из целей "спецоперации" было предотвращение Третьей мировой войны.

“We have suffered significant losses of troops, this is a huge tragedy for us,” Dmitry Peskov in an interview with Sky News



He also said that one of the goals of the "special operation" was to prevent the Third World War.https://t.co/VBq4BwHtJ5 pic.twitter.com/nXbdlnSlcz — NEXTA (@nexta_tv) April 7, 2022

При этом, отвечая на вопрос журналиста Sky News Марка Остина о том, стала ли война в Украине разгромом для России, учитывая потери, пресс-секретарь президента РФ заявил, что "это неправильное понимание того, что происходит".

Говоря о переговорах в Стамбуле, Песков сказал, что "впереди очень и очень длинная работа".

При этом, по словам Пескова, Москва позитивно оценивает, что Киев свои требование дает в письменном виде.