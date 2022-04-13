Дешево, быстро и вредно - стройка советских времен

Вы помните шифер, который остался от строительства дома и стал развлечением для детей в районе? Или как его кусочки когда-то украшали края клумб? Не исключено, что ваш отец или дед сам устанавливал шиферную крышу на даче, обрезав ее до нужных размеров. Шифер был качественным и прочным материалом, широко применявшимся в строительстве советских времен. Но у него была и обратная сторона - в процессе изготовления в него добавляли асбест.
Использование шифера уже много лет запрещено в Европейском союзе, в том числе и в Латвии, так как он классифицируется как канцероген 1-й категории. Асбошифер, произведенный в советское время, не единственный вредный для здоровья материал, использовавшийся в строительстве в советское время. Нужно ли их менять в срочном порядке или можно с ними жить?
Советское наследие
В последние годы особо актуальной темой стал жилищный фонд, созданный в советское время, и срок его службы (точнее, средний срок службы). Особенно болезненной темой являются многоквартирные дома типового типа, так как некоторые серии приближаются к концу расчетного срока службы или уже исчерпали рассчитанный ресурс.
Слухи о том, что подобные здания со временем придут в негодность или даже будут снесены (как в Москве), вызвали большую тревогу у населения.
По инициативе Минэкономики исследование ряда жилых домов, построенных в советское время, показывает, что дома все еще стоят и могут продолжать эксплуатироваться.
Правда необходим ремонт, реконструкция, утепление, устранение различных дефектов. Несколько балконов должны быть снесены. Но если рассматривать тему через увеличительное стекло, то речь идет не только об эксплуатации зданий в целом, но и о качестве и долгосрочности воздействия отдельных частей этих зданий.
Речь про крыши, подвалы, водопровод, отопление, канализационные трубы, теплоизоляцию и штукатурку. Материалы, используемые при их изготовлении, также теряют свою прочность, отслужив свой срок.
Как выясняется, популярные в советское время строительные материалы не только начали изнашиваться, но, возможно, нанесли долговременный вред здоровью человека. Конечно, их можно классифицировать по-разному: одни при правильном использовании выделяют минимальное количество химических частиц, а другие могут иметь необратимые последствия для здоровья, чаще всего поражая дыхательную и эндокринную системы.
Сегодня в строительстве, те, кто может себе это позволить, уделяют особое внимание составу строительных и отделочных материалов, его влиянию на здоровье и окружающую среду. Ищут термины - натуральный, экологический, экологически чистый, безвредный для здоровья и т.д.
Для тех, кто заботится об этих вещах, слова формальдегид, асбест, алкидная эмаль, масляная краска и пена заставляют волосы встать дыбом. Например, как вещества Е в продуктах питания и парабены в косметике.
Однако следует учитывать, что 50 лет назад эти материалы были либо самыми современными, либо самыми дешевыми, либо даже единственными доступными в то время. Доступность к личному жилому пространству в советское время имело свои особенности. Выбор был ограничен, и в большинстве случаев семьи не выбирали, а получали жилье. Строительство всего жилого фонда советских времен было основано на скорости и дешевизне, потому что после войны возникла острая необходимость в создании жилплощади, особенно для тех, кто работал на крупных предприятиях. Вокруг крупных заводов строились микрорайоны, кооперативы и даже города. Часто рабочие сами производили материалы для своего будущего проживания.
Многие здания советской эпохи, например, как так называемые "хрущевки" строились как дешевый временный вариант, но до сих пор эксплуатируются. Дешевый силикатный кирпич оказался неожиданно долговечным. И хотя многие уже тогда слышали, что асбест, применяемый для шифера или теплоизоляции труб, в частности асбестоцемент, вреден для здоровья, он был экономичен для кошелька, выполнял свою функцию и применялся не только в СССР, но и на Западе (хотя асбест в США был признан вредным для здоровья еще в 1932 г., он применяется до сих пор).
В свою очередь, серия "ливанских домов" пыталась решить нехватку жилой площади в сельской местности. Их можно было построить за один день, но они могли сгореть за 15 минут из-за используемого при их строительстве сырья.
Деревянные панели, из которых строятся эти сборные дома, также известные как советское строительное чудо, были обработаны формальдегидной смолой и годами испаряли химические соединения. Не говоря уже о том, что изначально "ливанские дома" отапливались с помощью котла на жидком топливе, который работал на мазуте. Эти котлы часто становились причиной пожаров. Но приходилось жить с тем, что предлагалось, а свое есть свое. О последствиях для здоровья через 20 лет уже никто не думал. В то время, как и сегодня, ключевую роль в выборе материалов играли финансовые возможности.
Сделано в Латвии
Хотя основное внимание уделяется тем, кто живет в домах советской эпохи, следует обратить внимание на тот факт, что непоправимый вред здоровью, причиняемый материалами, используемыми в строительстве, наносятся тем, кто их производил и ежедневно работал с ними.
В советское время Латвия гордилась тем, что здания почти полностью построены из произведенных здесь строительных материалов. Броценский цементно-шиферный комбинат и Рижский цементный завод производили асбестоцементные изделия (шиферный шифер, гипсокартон, изоляцию для канализационных и водопроводных труб, черепицу и даже асбестовую бумагу) и многое другое. После Второй мировой войны СССР стал ведущим мировым производителем асбестоцементных изделий. СССР также был в авангарде добычи асбеста. В Латвию асбест в основном завозили с Урала и Казахстана.
В советское время на производстве асбеста в Латвии ежедневно работали сотни людей, но такой строгой техники безопасности, как сегодня, в то время не существовало.
Рабочий приходил домой и приносил с собой асбестовые волокна, которые не разлагаются в окружающей среде и могут оставаться на поверхностях в течение длительного времени, потенциально отравляя членов семьи.
ДСП для строительства и мебели производили в Болдерае, после чего напыляли на него формальдегидную смолу. Пары формальдегида могли исходить не только от изделий из дерева, но и от тканей, изоляционных материалов, клея, минеральной ваты, ковров, красок, отделки и даже косметики (да, когда-то в косметике тоже был асбест). Надо сказать, что формальдегид все еще используется, но, по крайней мере, его влияние на здоровье признано.
Формальдегид классифицируется как канцероген 3 класса.
Почти 100 лет формальдегид восхваляли за его хорошие свойства, пока в 1984 году в США не было опубликовано исследование, в ходе которого ученые установили, что это вещество вызывает рак у крыс.
Прямой контакт с формальдегидом может вызвать раздражение слизистой оболочки дыхательных путей и глаз, аллергические реакции. Это может повлиять на вашу способность концентрироваться, спать, вызывать головные боли и проблемы с памятью.
Период полураспада формальдегида из ДСП составляет около 3 лет, поэтому мебель и строительные материалы, произведенные в советское время, уже не выделяют паров формальдегида,
но сразу после производства воздействие на здоровье было гарантировано.
В Латвии минеральная вата (стеклянная и каменная) использовалась для утепления примерно с 1967 года. Его производили здесь, на Калнциемском заводе строительных материалов. Минеральная вата, которая при правильном монтаже не наносит большого вреда здоровью, но плохо воздействует на дыхательный процесс при производстве и может вызвать раздражение и аллергическую реакцию. Может быть, вы тоже испытали это и помните сумасшедший зуд?
Минеральная вата состоит из искусственных волокон, изготовленных из плавленого силиката. Если в жилых помещениях были построены некачественные стены, то микроскопические частицы этих волокон начинали распространяться в воздухе и раздражать дыхательные пути и кожу. Из ваты могут выделяться и химические вещества, такие как уже упомянутый формальдегид.
Однако самым большим недостатком минеральной ваты, использовавшейся в советское время, было ее качество. Проведенные сегодня реконструкции "ливанских домов" показывают, что использованная вата чаще всего выпадала и не обеспечивала теплоизоляции.
Высококачественный линолеум производится на Лиепайской линолеумной фабрике с 19 века. В советское время завод выпускал линолеум алкидный (глифталевой), линолеум поливинилхлоридный (ПВХ), а также льняной или мармолитовый, которые экспортировались по всему СССР. Хотя линолеум из натурального льна был экологическим материалом, более популярным стал дешевый линолеум из ПВХ, а также алкидный линолеум. Как и популярные в советское время виниловые обои, линолеум ПВХ не пропускал воздух.
Что будет если собрать настенное и напольное покрытие, которое не дышит, но может выделять немного химии само по себе, и поставить диван и стол на основе ДСП, годами выделяющего пары формальдегида? Люди живут в своеобразном ядовитом пузыре.
В 19 веке по дороге в Болдераю был основан лакокрасочный завод, который в советское время перешел в ведение Министерства химической промышленности СССР и был переименован в Рижский лакокрасочный завод. Он выпускал минеральные и органические пигменты, красители, сухие клеевые алкидные эмали, грунтовки для сельскохозяйственных машин и оборудования, полиэфирные эмали, электрофорезные грунтовки для автомобильных заводов, алкидные и полиэфирные лаки, сухие цинковые белила, эмали для судостроения и судоремонта. В очередной раз мы можем гордиться тем, что в то время в Латвии находилось одно из ведущих предприятий в своей области.
Однако краски, лаки и грунтовки, применяемые как для внутренней, так и для внешней отделки жилых зданий содержали тяжелые металлы, алкидные смолы, органические растворители и др. вещества, которые медленно выделялись в воздух и наносили ущерб здоровью - аллергии, отравления (при работе с ними) и даже рак.
Или другая крайность - стены из ДСП обрабатывали воздухонепроницаемыми красками, чтобы исключить попадание паров формальдегида в жилое помещение.
Однако нас утешает Валдис Звейниекс, доктор технических наук Рижского технического университета (РТУ), руководитель лаборатории строительных материалов РТУ:
"С этими продуктами, используемыми в строительстве, можно жить без забот. Конечно, слабо вредные вещества содержатся в продуктах, где в качестве связующих использовались формальдегидные смолы, таких как минеральная вата, стекловата, каменная вата, древесная фанера и так далее. Но их влияние незначительно".
Асбест и пена
Формальдегид в малых дозах постепенно испарялся, но обои, напольные покрытия и краски практически повсеместно заменены более новыми, современными покрытиями, однако детали, которые не так просто заменить, все еще вызывают беспокойство.
Асбошиферные кровли, асбоцементные стеновые панели или штукатурка, асбоцемент в качестве теплоизоляционного материала для теплосети, асбоцементные трубы для вентиляции и коммуникаций в жилых домах советской эпохи полностью не заменены. Вредное вещество до сих пор содержится в мусорных шахтах и теплоизоляции трубопроводов, обработанных асбестоцементом.
В советское время в несущих стеновых панелях некоторых серий многоэтажных жилых домов для теплоизоляции применялся пенопласт (поскольку середина их была пуста), который при нагревании под воздействием летнего солнца выделяет ядовитые газы.
Если все в порядке с бетоном вокруг, тогда испарения минимальны, потому что, например, железобетон не дышит, но если в такой стене есть трещины, то газ выходит, возможно, в жилое помещение. Но пенопласт был очень дешевым и легким. Гораздо дешевле минеральной ваты.
По словам Валдиса Звейниекса, паниковать не стоит. По крайней мере, не в случае асбеста:
"Асбестовый шифер можно смело оставлять, пока не истечет срок его службы. Срок службы около 50 лет, но он может прослужить и дольше. Изделия из асбеста в существующих зданиях могут сохраняться до конца срока службы кровли, а трубы - до конца жизни здания".
Однако, к пенопласту доктор технических наук относится гораздо критичнее:
"Пенопласт, встроенный в несущие наружные стены, должен быть удален как можно быстрее. Жильцов необходимо предупредить о том, что нельзя открывать окна на фасадах, нагревающихся на солнце. Концентрация ядовитых газов может увеличиваться более чем в 10 раз, они не имеют запаха и жители отравляют свое тело, вдыхая их".
Он также указывает, что из-за ядовитых газов следует прекратить утепление наружных стен зданий пенопластом, а уже утепленные демонтировать и заново утеплить, например, полужесткой каменной ватой.
Так что пока изделия из асбеста не тронуты и не деформируются, можно не переживать. Асбест опасен и при его добыче, и при изготовлении строительных изделий, так как в воздух поднимается волокнистая пыль, и при его переработке и утилизации. Асбестовый шифер, трубы разрезают механическим способом, чтобы свести к минимуму выброс в воздух пыли, которая не только вдыхается, но и попадает в организм через кожу.
Благодаря своей форме волокнистая пыль асбеста не выделяется из организма, а накапливается. Это может вызвать асбестовые бородавки на коже и асбестоз легких. Воздействие асбеста также увеличивает риск развития туберкулеза. Редким заболеванием, связанным с воздействием асбеста, является развитие злокачественного новообразования мезотелиомы. Асбест также вызывает другие формы рака.
Проблемы со здоровьем чаще всего возникают через 15–20 лет после воздействия асбеста. Согласно тематическому приложению "Асбест" доклада "Условия труда и риски в Латвии 2017-2018", распространенного Государственной инспекцией труда, принимая во внимание предположение (на основе завода в Броценах), что наиболее интенсивное использование асбеста в Латвия было с 1971 по 1993 год.
Прогнозировалось, что число заболеваний, связанных с асбестом, в Латвии будет высоким, по крайней мере, до 2020 года.
При этом, согласно информации, предоставленной Центром медицины труда и радиационной медицины Клинической университетской больницы им.Паула Страдыня, с 2013 по 2016 год в Латвии не было зарегистрировано ни одного случая профессионального заболевания асбестозом или мезотелиомой. Дальнейшее возникновение заболеваний, связанных с асбестом, может зависеть от соблюдения требований охраны труда при демонтаже асбестосодержащих материалов, что в настоящее время является наиболее острой проблемой, связанной с асбестом в Латвии.
Ремонт и утепление жилых домов, построенных в советское время, актуален и будет актуален еще как минимум пару лет, так как утепление этих домов является частью зеленого курса. Это означает, что в ближайшие годы продолжится замена шиферных крыш, ремонт технических шахт и других работ.
Нормунд Рейникс, директор по продажам компании AS Bao говорит, что асбестоцементные изделия заменяются материалами нового поколения: "Количество переваливаемых асбестосодержащих отходов растет с каждым годом. Поскольку население все меньше и меньше повторно использует асбестовый шифер, требования контролирующих учреждений (строительной управы, Государственной природоохранной службы) определены более конкретно, а проверки проводятся более тщательно. AS Bao в основном перевозит асбестосодержащий шифер (кровельный), а также асбестосодержащий изоляционный материал для труб - при реализации проектов реновации он удаляется из труб теплотрасс, где использовался для теплоизоляции, а также заменяется асбестосодержащая канализационные и коммуникационные трубы".
Мы спросили, кто еще из популярных строительных материалов, использовавшихся в советское время, передается в AS Bao. Ответом была стекловата, рубероид и краски, содержащие тяжелые металлы, но в незначительных количествах.
С 1 января 2001 года в Латвии запрещена продажа и использование асбеста и продуктов, его содержащих (это правила Кабинета Министров Nr. 158 уже истекли в 2009 году), но с 1 января 2005 года использование асбеста запрещено на всей территории Европейского Союза. 55 стран мира запретили использование асбеста.
Люди становятся более сознательными
Что происходит, когда жители многоквартирного дома соглашаются заменить капающую шиферную крышу, отремонтировать технические шахты, трубы или заменить крышу старого ливанского дома, убрать толстый асбестоцементный гипсокартон? Асбест считается опасным отходом, и его удаление предусмотрено в правилах Кабинета министров № 852 "Требования охраны труда при работе с асбестом", в котором установлены требования охраны труда при различных работах с асбестом, обработке, демонтаже, транспортировке, хранении асбестосодержащих материалов, обращении с отходами асбестосодержащих материалов и работах с асбестосодержащими материалами. Если приходится контактировать с асбестом на производстве, то обязательна регистрация в Государственной инспекции труда (с 2001 по 2017 г. поступило 268 заявлений о плановом демонтаже асбестосодержащих материалов).
"Осознание опасности асбеста в обществе растет. Однако следует отметить, что значительная часть людей жили и продолжают жить в домах с шиферными крышами и непосредственно не испытывают на себе его воздействия на здоровье, поэтому интерес к влиянию асбестовой пыли на здоровье человека не представляет. По мере смены поколений латвийское общество также все больше осознает опасность различных веществ и материалов, использовавшихся в прошлом, для здоровья человека. В целом общество становится более ответственным и осведомленным о бытовых и опасных отходах, которые они ежедневно производят. Количество сортируемых отходов также увеличивается. Этому способствуют информационные кампании в СМИ, супермаркеты и рекламные щиты в городской среде", - рассказывает Нормунд Рейникс.
Галерея: Дома с шиферными крышами
Несмотря на то, что стоимость переработки асбестовых отходов не является низкой (280,00 евро за мешок или поддон, или 400,00 евро за тонну без учета НДС) и процесс передачи сложен (его можно найти на сайте AS Bao), следует помнить, что это один из сырьевых материалов, который может оказать серьезное влияние не только на наше здоровье, но и на здоровье будущих поколений.
И да, скорее всего, через 50 лет обнаружится, что используемые сегодня конструкции и материалы чем-то вредны, но надо идти верным путем, когда мы знаем, что это такое, ведь это может кому-то спасти или продлить жизнь. Никто из нас не может сказать, сколько бабушек и дедушек покинули нас слишком рано из-за паров формальдегида или асбестовой пыли.
Статья создана при финансовой поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды.
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