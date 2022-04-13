Дешево, быстро и вредно - стройка советских времен

Речь про крыши, подвалы, водопровод, отопление, канализационные трубы, теплоизоляцию и штукатурку. Материалы, используемые при их изготовлении, также теряют свою прочность, отслужив свой срок.

Как выясняется, популярные в советское время строительные материалы не только начали изнашиваться, но, возможно, нанесли долговременный вред здоровью человека. Конечно, их можно классифицировать по-разному: одни при правильном использовании выделяют минимальное количество химических частиц, а другие могут иметь необратимые последствия для здоровья, чаще всего поражая дыхательную и эндокринную системы.

Сегодня в строительстве, те, кто может себе это позволить, уделяют особое внимание составу строительных и отделочных материалов, его влиянию на здоровье и окружающую среду. Ищут термины - натуральный, экологический, экологически чистый, безвредный для здоровья и т.д.

Для тех, кто заботится об этих вещах, слова формальдегид, асбест, алкидная эмаль, масляная краска и пена заставляют волосы встать дыбом. Например, как вещества Е в продуктах питания и парабены в косметике.

Однако следует учитывать, что 50 лет назад эти материалы были либо самыми современными, либо самыми дешевыми, либо даже единственными доступными в то время. Доступность к личному жилому пространству в советское время имело свои особенности. Выбор был ограничен, и в большинстве случаев семьи не выбирали, а получали жилье. Строительство всего жилого фонда советских времен было основано на скорости и дешевизне, потому что после войны возникла острая необходимость в создании жилплощади, особенно для тех, кто работал на крупных предприятиях. Вокруг крупных заводов строились микрорайоны, кооперативы и даже города. Часто рабочие сами производили материалы для своего будущего проживания.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Многие здания советской эпохи, например, как так называемые "хрущевки" строились как дешевый временный вариант, но до сих пор эксплуатируются. Дешевый силикатный кирпич оказался неожиданно долговечным. И хотя многие уже тогда слышали, что асбест, применяемый для шифера или теплоизоляции труб, в частности асбестоцемент, вреден для здоровья, он был экономичен для кошелька, выполнял свою функцию и применялся не только в СССР, но и на Западе (хотя асбест в США был признан вредным для здоровья еще в 1932 г., он применяется до сих пор).

В свою очередь, серия "ливанских домов" пыталась решить нехватку жилой площади в сельской местности. Их можно было построить за один день, но они могли сгореть за 15 минут из-за используемого при их строительстве сырья.