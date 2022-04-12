Латвия создаст резерв природного газа объемом 2 тераватт-часа

Правительство достигло концептуальной договоренности о приобретении дополнительных 2 ТВтч природного газа, чтобы обеспечить надежность производства электроэнергии в 2022-2023 гг. Технические предложения о том, как эту закупку реализовать, Министерство экономики в сотрудничестве с Минфином подготовит к следующему заседанию правительства.

"Есть много рисков в нынешних условиях, поэтому важно, чтобы государство, общество, предприниматели были от них защищены. Принято концептуальное решение, и в ближайшее время эти стратегические запасы природного газа могут быть приобретены", - сказал министр.

Витенбергс указал, что природный газ не будет закупаться у России. Газ планируется хранить в Инчукалнском подземном газохранилище.

Как сообщалось, Минэкономики продолжает переговоры с Эстонией и Финляндией, чтобы уже в конце этого года обеспечить поставки природного газа с будущего терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски. Также будут продолжены поставки с Клайпедского СПГ-терминала.

Партии правящей коалиции концептуально договорились о строительстве СПГ-терминала и в Латвии.

Энергокомпания Latvenergo по поручению правительства уже закупила около 2 ТВтч газа через Клайпедский СПГ-терминал. Газ будет закачан в Инчукалнское хранилище в апреле и мае.