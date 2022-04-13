Евразийская рысь включена в Латвии в список особо охраняемых видов

Это означает, что в дальнейшем охота на рысей в Латвии будет запрещена.

Евразийская рысь включена в список особо охраняемых видов вместе с еще 26 млекопитающими.

Как сообщалось, Государственная служба леса (ГСЛ) уже в охотничий сезон 2021/2022 гг. перестала выдавать разрешения на охоту на рысей. Решение было принято после переговоров с представителями Минземледелия, Министерства охраны среды и регионального развития и Управления охраны природы, в компетенцию которого входит надзор за популяцией особо охраняемых видов.

В сезон 2021/2022 гг., по оценкам ГСЛ, в Латвии было около 1400 рысей, а в предыдущий сезон - около 1300. По данным ГСЛ, популяция рысей в настоящее время оценивается как стабильная с небольшой тенденцией к росту.

В мае прошлого года Сейм передал инициативу о запрете охоты на рысей для дальнейшего рассмотрения народнохозяйственной комиссии. Представитель инициативы Янис Винтерс заявил, что прогнозы охоты на рысей не имеют ни логического, ни научного, ни биологического обоснования. По его мнению, ГСЛ неверно подсчитывает количество животных, в результате чего разрешается отстрел до 40% от общего числа особей.

По оценкам Винтерса, в 2019 году в Латвии было убито 34% всех отстрелянных в Европе рысей, тогда как их популяция составляет менее 10% общеевропейской. Кроме того, автор инициативы указал, что в Латвии разрешено охотиться на самок рысей и котят, что строго запрещено директивами Европейского союза.