Макрон отказался называть действия России в Украине геноцидом

"Я был бы осторожен в терминах, - сказал Макрон. - Потому что это братские народы, русский и украинский".

"Я делаю все возможное, чтобы вернуть мир. Не уверен, что словесная эскалация этому поможет",

- сказал Эммануэль Макрон, добавив, что собирается в ближайшее время снова позвонить и Зеленскому, и Путину.

Политическим лидерам нужно тщательно подбирать слова, заявил в интервью телеканалу France 2 Макрон, который активизировал предвыборную кампанию перед ожидаемыми 24 апреля выборами президента Франции.

При этом Макрон в предвыборном интервью не экономил хлестких эпитетов при описании российского нападения на братский народ.

"Россия объявила в одностороннем порядке жестокую войну. Уже установлены факты военных преступлений. Нужно найти виновных и призвать их к ответу", - сказал Макрон.

"Это безумие, это неслыханная, невероятная жестокость, то, что сейчас происходит. Это возвращение войны в Европу", - отметил он.

Напомним, Байден во вторник обвинил Владимира Путина в геноциде украинского народа. Это был первый раз, когда администрация президента США употребила термин "геноцид" по отношению к вторжению России в Украину.