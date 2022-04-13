Макрон отказался называть действия России в Украине геноцидом
Президент Франции Эммануэль Макрон в среду отказался вслед за президентом США Джо Байденом обвинять президента России Владимира Путина в геноциде украинского народа.
Президент Франции Эммануэль Макрон в среду отказался вслед за президентом США Джо Байденом обвинять президента России Владимира Путина в геноциде украинского народа.
"Я был бы осторожен в терминах, - сказал Макрон. - Потому что это братские народы, русский и украинский".
- сказал Эммануэль Макрон, добавив, что собирается в ближайшее время снова позвонить и Зеленскому, и Путину.
Политическим лидерам нужно тщательно подбирать слова, заявил в интервью телеканалу France 2 Макрон, который активизировал предвыборную кампанию перед ожидаемыми 24 апреля выборами президента Франции.
При этом Макрон в предвыборном интервью не экономил хлестких эпитетов при описании российского нападения на братский народ.
"Это безумие, это неслыханная, невероятная жестокость, то, что сейчас происходит. Это возвращение войны в Европу", - отметил он.
Напомним, Байден во вторник обвинил Владимира Путина в геноциде украинского народа. Это был первый раз, когда администрация президента США употребила термин "геноцид" по отношению к вторжению России в Украину.
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