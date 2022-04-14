При необходимости некоторые поставщики услуг смогут закупать топливо из государственных резервов

Министр экономики Янис Витенбергс отметил, что такое решение правительства предусмотрено в качестве крайнего на случай каких-либо волнений или сбоев на рынке топлива.

В настоящее время у Латвии имеются запасы нефти, достаточные для функционирования национальной экономики в течение 90 дней.

В то же время министр констатировал, что текущая ситуация в сфере торговли топливом стабильна и сообщений о том, что поставки могут быть прекращены, нет, однако в нынешней геополитической ситуации остаются риски.

"Это превентивное решение, чтобы исключить любые риски сбоев в поставках топлива. Мы действуем на опережение, и это послужит двойной гарантией безопасности для наших потребителей, как населения, так и предприятий. Ситуация быстро меняется, и нам важно иметь инструмент, который сможет обеспечить непрерывность поставок топлива и исключить все риски", - сказал министр.

Заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам энергетики Эдийс Шайцанс отметил на пресс-конференции, что часть государственных запасов нефти в Латвии в общем объеме 250 000 тонн хранится в Вентспилсе, а часть - в Рижском регионе. Некоторые из них также находятся за пределами страны.

Министерство экономики отмечает, что в 2022 году общий объем предусмотренных договорами поставок составляет 304 400 тонн, из них бензин составляет 0,33%, дизельное топливо - 97,04%, авиационное топливо - 0,33% и мазут - 2,3%. 81% от общего объема хранится в Латвии и 19% - за границей. Договоры заключены со всеми коммерсантами, которые предлагали хранение запасов нефти на территории Латвии.

Для получения этих резервов, согласно принятому в четверг постановлению правительства, те розничные торговцы и поставщики критически важных услуг, которым потребуется топливо, должны будут обратиться в Государственное бюро по контролю за строительством.

Для резервов установлена цена выкупа, соответствующая биржевым индексам.