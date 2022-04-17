Чем заняться в Риге на Пасху

Сегодня и завтра с 11:00 до 19:00 в парке Аркадия и у Большой эстрады Межапарка можно будет прогуляться по интерактивной прогулочной тропе "Пасха в мире" и выполнить 14 увлекательных заданий по мотивам латышских, литовских, эстонских, украинских, немецких, чешских, румынских, греческих, английских, швейцарских, польских и французских пасхальных традиций.

Муниципалитет сообщает, что в рамках пасхальных развлекательных программ будет возможность покачаться на качелях, понаблюдать за процессом окрашивания яиц внушительных размеров, попробовать себя в дворовой игре "Пасхальный класс", а также принять участие в мастер-классе по изготовлению поделок из соломы и сухоцветов, в прокатывании яиц через полосу препятствий, развешивании пасхальных гирлянд на деревьях и выполнении других праздничных заданий.

На выставке пасхальных яиц в одной из игр можно будет выставить принесенные из дома окрашенные пасхальные яйца.

Кроме того, всех желающих приглашают посетить центральную пасхальную экспозицию города "Солнечная мельница" на Домской площади, где на Пасху установлены качели. Пасхальные качели ждут гостей не только на Домской площади, но и в парке Аркадия, Межапарке и парке дворца культуры "Зиемельблазма".

На широкоформатных информационных стендах по всему городу размещены пасхальные плакаты с визуальным посланием художника Криша Салманиса и поздравлениями с Пасхой.