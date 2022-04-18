В Рижском порту "застрял" российский металл

Газ, нефтепродукты, металл это три большие отрасли, санкции в которых бьют по нашим предпринимателям. Крупнейшие переработчики металла, а также строители в Латвии привыкли к низким ценам и выгодным условиям. На протяжении многих лет они оставались в полной зависимости от российского гиганта "Северсталь".

В начале марта из-за санкций остановился огромный поток грузов из России. Экспорт в европейские страны полностью прекратила металлургическая компания "Северсталь", так как ее владелец Алексей Мордашов попал в санкционный список. Европейский рынок для "Северстали" был важен. Компания привозила в Европу 2,5 млн тонн металла в год, что составляет треть ее общей прибыли в размере около 3,9 млрд долларов.

В Латвию привозили металлическое сырье различной ширины и толщины. В Риге, в компании Severstall Distributions, их нарезали и готовили к использованию в соответствии с пожеланиями и заказами клиентов. Сейчас бизнес остановился. А в Рижском порту застрял российский груз металла на сумму более 100 миллионов евро. Однако, некоторые предприниматели пытаются завершить сделки. Они пишут запросы в МИД, в банки, банковскому надзору.

Председатель Комиссии рынка финансов и капитала Санта Пургайле объясняет сложившуюся ситуацию: "Если данный конкретный продукт изготавливается на заказ и производится исключительно для этой компании и ни для чего другого не подходит, то это один из критериев, который показывает, что в данной сделке есть некая уникальность, и что она может служить одним из предварительных условий, когда их транзакция может быть завершена. Но опять же, есть ряд других предпосылок. (...) У меня на столе, как я уже сказала, более 30 и даже больше таких заявлений, на сумму, в данный момент, более ста миллионов.

Один из крупнейших латвийских производителей металлических канистр из-под бензина и огнетушителей, VALPRO в Валмиере до сих пор использовал "Северсталь", потому что компания, смогла предложить такие выгодные условия, на которых никто другой не был способен. Жители Валмиеры также написали запрос в FKTK о заключении сделки с "Северсталью".

Айварс Флемингс Председатель правления SIA VALPRO говорит: "Severstall Distribution предоставляла очень хороший сервис, хорошие условия оплаты, а также качество металла. С ней мы работали много лет. Главная причина заключалась в том, что у этой компании был единственный в Латвии центр резки большой мощности".

Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш: "Доступность металла - достаточно большая проблема, учитывая, что объем российского металла здесь, в Латвии, очень большой. И соответственно, с наступлением этой ситуации, перед всеми, кому нужен металл, стоит большая задача - завершить существующие сделки и каким образом, учитывая влияние санкционного режима, что является достаточно сложным мероприятием. А с другой стороны - надо смотреть на перспективу - где можно взять металл из других стран, сколько заплатить, можно ли его поставить, в какие сроки и тому подобное. Потому что задач очень много".

Компания "Северсталь" также высказала свое мнение: "В настоящее время в истории компании сложилась беспрецедентная ситуация, в результате которой более 200 сотрудников могут потерять работу, у компании появляются долги, а клиенты, рассчитывавшие на поставку нашей продукции, несут убытки. Конечно, мы ищем разъяснения и решения в рамках санкций, чтобы последствия как можно меньше затрагивали наших партнеров".