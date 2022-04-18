Последствия санкций: Latvijas dzelzceļš обозначило самый плохой сценарий

В Вентспилсе в резервуарах, принадлежащих попавшему под санкции предприятию Дмитрия Мазепина Ventamonjaks, хранится около 40 тысяч тонн сжиженного аммиака.

Это - прямым образом бомба с часовым механизмом.

Эти химические вещества создает в месте хранения испарения, которые нужно сжигать специальными газовыми горелками. Это обеспечивала фирма, обязавшаяся обеспечить хранения аммиака. Однако счета Ventamonjaks арестованы, заплатить за хранение стоимостью почти 300 тысяч евро предприятие не может.

В Латвии санкции болезненно ударили по транспортной сфере. Как подтверждает Министерство сообщения, в Латвии падение объемов перевозимых по железной дороге грузов пока что падение в пропасть не переживает. Впереди еще два активных месяца.

Если не произойдет что-то внеочередное, чего в ситуации войны не прогнозировали, июль или август может стать моментом, когда Latvijas dzelzceļš полностью получит удар санкций. Предприятию дана задача подсчитать возможные расходы.

Самый плохой сценарий - падение объема грузов в размере 85%. Это будет означать, что для содержания инфраструктуры денег не будет и их придется просить у правительству.

Кроме того, в любой момент из оборота могут выйти и локомотивы с дизельным мотором и со звучным названием "Звезда", которые использует Pasažieru vilciens. Многие из них произведены в 70-е и 80-е годы. Ранее запчасти для движимого состава и архаических двигателей предприятие заказывало в России и Беларуси. Сейчас это сделать нельзя. Недавно была получена последняя посылка с тормозными колодками, которую после введения санкций удалось вернуть после переговоров с FKTK.

В данный момент из 22 дизельных локомотивов сломаны три. Ранее они служили как резерв безопасности, если сломается какой-то из старых.

Механики и мастера компании пытаются как могут, чтобы обойти дефицит запчастей.

Covid-19 и длящаяся уже 53-й день война сорвали давно обещанную поставку новых пассажирских поездов Škoda. Ранее планировалось, что их по рельсам из Чехии в Латвию перевезут через Беларусь и Литву. Теперь сделать это невозможно. И только на этой неделе первый вагон электропоезда в разобранном виде на грузовике отправили в Чехии из города Остравы в Пльзень. Там его снова соберут и протестируют. Затем опять разберут и повезут в Латвию. Или на грузовиках или на судне. И так в Латвию придется везти все вагоны и локомотивы. Глава Pasažieru vilciens обещает, что Škoda дополнительные деньги от Латвии за значительно подорожавший логистический каламбур не пока что не требует. Договором это не предусмотрено.

Однако зависимость от России будет и в этих новых поездах. Как уже сообщалось ранее, российские и белорусские устройства связи, которыми оборудована наша железнодорожная инфраструктура, по-прежнему используются. Неофициально известно, что Россия при помощи этих устройств может видеть практически все курсирующие в Латвии поезда и вагоны. LDz обещает сменить эти устройства в течение 2-3 лет. Но, чтобы новые и современные поезда Škoda могли использовать старую латвийскую инфраструктуру, их придется оборудовать произведенными в России специфическими устройствами.

Будет ли приобретение этих устройств возможно во время санкций, до конца не известно.

Несколько лет назад на иглу зависимости от России чуть не села латвийская национальная авиакомпания airBaltic. В политических кулуарах прозвучала идея, что она могла бы приобрести построенные в России самолеты Sukhoi Superjet. Однако сделка не состоялась.

Но значительная зависимость от России возникла у услуги общественного транспорта в Даугавпилсе. Самоуправление приобрело произведенные в Твери трамваи и регулярно покупала с завода запчасти.

В Latvijas dzelzceļš отметили, что запчасти для произведенных в России вагонов и локомотивов компания сейчас ищет на рынках Германии, Польши, Венгрии, Китая и Индии. Кризис технического состояния вагонам пока что не грозит, в этом году планируется осуществить ремонт 3-4 локомотивов.