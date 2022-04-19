Черная Пасха. На праздники в Латвии погибло несколько человек

Всего за этот период поступило 427 вызовов, из них 275 - на тушение пожаров: в 149 случаях горела прошлогодняя трава, а в девяти - лес, 100 вызовов было на спасательные работы, а 52 оказались ложными.

В четверг в 14:45 поступил звонок на улицу Вальню в Риге, где в семиэтажном доме горела квартира на верхнем этаже и крыша площадью 150 квадратных метров.

В 15:49 был принят вызов в Пушмуцовскую волость Лудзенского края, где горела прошлогодняя трава на площади в один гектар. В огне погиб человек.

В 18:07 поступил вызов на улицу Палеяс в Екабпилсе, где в квартире пятиэтажного дома горел диван на площади два квадратных метра. В пожаре погиб человек. Детектор дыма в доме не был установлен, а возможной причиной возгорания стало неосторожное курение.

В 19:05 в VUGD был зафиксирован вызов в Брантскую волость Смилтенского края, где горел сарай с рулонами соломы площадью 450 кв. м. В 1:38 бригада была вызвана на улицу Стару в Кегумсе, где в квартире пятиэтажного дома горели предметы бытовой утвари на площади полтора квадратных метра.

В этом пожаре были спасены два человека: один находился на балконе, другой - в задымленной квартире. Оба спасенных пострадали и были переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). И в этом доме не было детектора дыма. Возможная причина возгорания - оставленные без присмотра зажженные свечи.

В пятницу в 20:10 поступил вызов в Инчукалнскую волость Сигулдского края, где горели два сарая площадью 40 квадратных метров. При попытке потушить пламя огнетушителем до приезда VUGD пострадал человек, который впоследствии был передан медикам NMPD.

В субботу в 14:03 поступил звонок в Царникавскую волость Адажского края, где горел двухэтажный дом, гараж с навесом, два мотоцикла и два квадроцикла на площади 390 квадратных метров. При инциденте пострадал один спасатель-пожарный, который после получения медицинской помощи от сотрудников NMPD завершил работу на месте происшествия.

В 14:04 поступил вызов из Бункской волости Южнокурземского края, где горел сарай площадью 25 квадратных метров. При этом пострадал человек, которому оказали помощь прибывшие медики NMPD.

В Елгаве из канавы был поднят мертвый человек, тело которого передано Государственной полиции. В воскресенье в Виесите Екабпилсского края в доме горела дверь.

В понедельник в 12:42 поступил вызов

в Нагльскую волость Резекненского края, где горело 100 гектаров прошлогодней травы и тростника. В 19:36 пожар был потушен. По площади возгорания этот пожар прошлогодней травы был самым крупным в текущем году.

По сообщению VUGD, за выходные было потушено 149 пожаров прошлогодней травы, а всего в этом году их потушено уже 923.

В Гулбенском крае в понедельник у плотины было обнаружено и передано сотрудникам VUGD тело погибшего человека.

В понедельник в 19:55 в VUGD поступил вызов на улицу Робежу в Добеле, где в двухэтажном доме горели предметы обихода на площади десять квадратных метров. До приезда VUGD из здания эвакуировались два человека, а пожарные вынесли и передали медикам NMPD еще одного.

В 18:01 пожарные отправились на вызов на улицу Крустабазницас в Риге, где горела прошлогодняя трава и сухие ветки на площади 100 квадратных метров. На месте происшествия был обнаружен погибший человек. Госполиция выясняет обстоятельства смерти человека.