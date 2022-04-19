Журналисты обнаружили подозрительную закупку LDz

В сентябре прошлого года LDz объявило закупку на модернизацию железнодорожной инфраструктуры на участках Рига - Елгава и Рига - Айзкраукле. Собственная прогнозируемая цена закупки LDz была установлена в размере 66,4 млн евро.

Заявки на участие в тендере подали два участника - AS A.C.B., предложившее цену 56 207 488,65 евро, и объединение BMGS-Fima-Alstom, обещавшее выполнить работы за 71 499 999,98 евро. Однако при оценке предложений конкурсная комиссия LDz вдруг начала особым образом интерпретировать нормы регламента относительно требований к опыту участников-претендентов, в результате компания A.C.B. была неожиданно исключена из конкурса как не соответствующая требованиям.

A.C.B. обжаловала решение конкурсной комиссии LDz в Бюро по надзору за закупками, поэтому договор LDz с выбранным претендентом в настоящее время не может быть заключен. Срок рассмотрения жалобы пока не установлен.

LDz не дало прямых ответов на вопросы газеты о причинах решения комиссии и о том, почему после исключения из тендера более дешевого предложения было принято решение заключить договор с BMGS-Fima-Alstom вместо того, например, чтобы объявить повторный тендер.

Комментарий министра сообщения Талиса Линкайтса также носит весьма общий характер. A.C.B. считает, что действия LDz юридически необоснованны, а предложение их предприятия соответствует всем требованиям положения о закупках.