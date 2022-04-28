Управляющий жилыми домами: Какая среда такие и мы

На Факультете инженерной экономики и управления Рижского технического университета можно изучать управление недвижимостью и администрирование. Факультет предлагает приобрести и совершенствовать знания как по программам бакалавриата, так и по программам магистратуры.

Недостатка в работе не будет никогда

В этом секторе никогда не будет недостатка в работе. Большинство жителей живут в квартирах, многие из них в домах советской постройки. Утепление и ремонт этих зданий все еще идет относительно вяло, поэтому у управляющих много работы. В первую очередь необходимо чтобы здания прослужили как можно дольше, а также поддержать и мотивировать жителей дома принять решение о ремонте зданий. «В настоящее время действуют новые, более строгие правила проверки лифтов. Пожарная безопасность, энергоэффективность, конструкции, балконы – за ними нужно постоянно следить. Геополитические отношения с Россией и ее война с Украиной влияют на цены на энергоносители. Не все дома подключены к отоплению централизованно, во многих многоквартирных домах до сих пор установлены индивидуальные отопительные котлы, используются разные виды топлива, в том числе и газ. Для многих зданий счета за отопление могут стать проблемой в следующем сезоне. Придется искать решения», — обрисовывает некоторые текущие вызовы Г. Бейкманис.

В то же время Г. Бейкманис также указывает на положительные изменения, достигнутые за эти годы, – все больше владельцев квартир осознают, что их ответственность не заканчивается у двери квартиры, что все они являются собственниками здания и прилегающей к нему земли, и они несут ответственность за дальнейшую судьбу здания. «Понимание общей собственности и ответственности облегчает планирование будущего и финансов, спланировать благоустройство так, чтобы обеспечить наилучшие условия для всех жильцов домф», — подчеркивает Г. Бейкманис.

Возможность улучшить условия жизни

Возможность инициировать и осуществлять позитивные изменения, преодолевать предубеждения людей о том, что делается недостаточно, является величайшим удовлетворением управляющих и администраторов жилых домов. «Когда удается привести в порядок здание в плохом техническом состоянии, жильцы становятся счастливее. Какая среда, в которой мы живем, такие и мы. В домах, находящихся в плохом техническом состоянии, жильцы часто злятся не только на управляющего, но и друг на друга. Когда в доме прибрано, мы видим, что люди планируют субботники, устраивают совместные мероприятия. В этот момент приятно, что нам удалось внести позитивные изменения», — рассказывает он. Эта профессия дает возможность работать с большой частью общества и улучшать условия жизни людей. «Вам даже не обязательно становиться депутатом Сейма», — шутит Г. Бейкманис. «А если серьезно, помогая добиться изменений, карьера в домоуправлении и администрации дает Вам понять, что у Вашей жизни есть миссия и что Вы живете полной жизнью», — отмечает Г. Бейкманис.