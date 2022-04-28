Чт, 28.04.2022
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Игорь Волобуев, Вице-президент "Газпромбанка"

Управляющий жилыми домами: Какая среда такие и мы

ФОТО: Sintija Cērpiņa

Большая часть населения Латвии живет в домах, построенных в 1960-х и 1970-х годах прошлого века. Чтобы это жильё впредь оставалось комфортным и безопасным, необходимы квалифицированные специалисты по администрации и управлению домами. Именно поэтому в этой сфере недостатка в работе не будет никогда, подчеркивают в отрасли.

«В сфере домоуправления, особенно если речь идет о многоквартирных домах, на долю которых приходится две трети жилого фонда, постоянно возникают проблемы. Успешно находить для них решения — большое удовольствие», — говорит Гиртс Бейкманис, глава Латвийской ассоциации управляющих домами.

Практически универсальный солдат

Работа в сфере домоуправления динамична, интересна и очень обширна. Это не образует рутины, так как обязанности варьируются от осмотра зданий и встреч с жильцами, общения с различными службами, решения острых проблем и ознакомления с законами, договорами или отчетными документами. «Чтобы работать здесь, сотрудник должен уметь быстро реагировать на все, даже то, что чисто теоретически может случиться с имуществом. Даже в новостройках или сразу после ремонта клапан водопровода может лопнуть и затопить квартиру. Специалист должен понимать, где искать контакты, как связаться с жильцами дома, чтобы сообщить о случившемся, как перекрыть воду, в какие службы звонить, каких коллег привлекать», — поясняет Г. Бейкманис.

Работающие в отрасли не совсем универсальные солдаты, ведь успешное управление домом и администрирование — это командная работа. Тем не менее, хорошие специалисты должны знать нормативные акты, разбираться не только в юридических и бухгалтерских делах, но также и в инженерных вопросах, чтобы иметь возможность оценивать строительные конструкции, быть открытыми для общения с людьми разных национальностей, имеющих разный опыт и убеждения для поиска компромиссов и решений. Также необходимо знать правила труда и гражданской безопасности, ведь от них зависит комфортная и безопасная жизнь многих людей. Такие специалисты в отрасли очень нужны, признает Г. Бейкманис. Об их нехватке свидетельствует и тот факт, что идет «охота за головами», в ходе которой лучших сотрудников переманиват из одной компаний в другую. Компании также предлагают стажировку перспективным специалистам – это позволяет их оценить в действии и предложить лучшим работу во время или сразу после учебы.

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Недостатка в работе не будет никогда

В этом секторе никогда не будет недостатка в работе. Большинство жителей живут в квартирах, многие из них в домах советской постройки. Утепление и ремонт этих зданий все еще идет относительно вяло, поэтому у управляющих много работы. В первую очередь необходимо чтобы здания прослужили как можно дольше, а также поддержать и мотивировать жителей дома принять решение о ремонте зданий. «В настоящее время действуют новые, более строгие правила проверки лифтов. Пожарная безопасность, энергоэффективность, конструкции, балконы – за ними нужно постоянно следить. Геополитические отношения с Россией и ее война с Украиной влияют на цены на энергоносители. Не все дома подключены к отоплению централизованно, во многих многоквартирных домах до сих пор установлены индивидуальные отопительные котлы, используются разные виды топлива, в том числе и газ. Для многих зданий счета за отопление могут стать проблемой в следующем сезоне. Придется искать решения», — обрисовывает некоторые текущие вызовы Г. Бейкманис.

В то же время Г. Бейкманис также указывает на положительные изменения, достигнутые за эти годы, – все больше владельцев квартир осознают, что их ответственность не заканчивается у двери квартиры, что все они являются собственниками здания и прилегающей к нему земли, и они несут ответственность за дальнейшую судьбу здания. «Понимание общей собственности и ответственности облегчает планирование будущего и финансов, спланировать благоустройство так, чтобы обеспечить наилучшие условия для всех жильцов домф», — подчеркивает Г. Бейкманис.

Возможность улучшить условия жизни

Возможность инициировать и осуществлять позитивные изменения, преодолевать предубеждения людей о том, что делается недостаточно, является величайшим удовлетворением управляющих и администраторов жилых домов. «Когда удается привести в порядок здание в плохом техническом состоянии, жильцы становятся счастливее. Какая среда, в которой мы живем, такие и мы. В домах, находящихся в плохом техническом состоянии, жильцы часто злятся не только на управляющего, но и друг на друга. Когда в доме прибрано, мы видим, что люди планируют субботники, устраивают совместные мероприятия. В этот момент приятно, что нам удалось внести позитивные изменения», — рассказывает он. Эта профессия дает возможность работать с большой частью общества и улучшать условия жизни людей. «Вам даже не обязательно становиться депутатом Сейма», — шутит Г. Бейкманис. «А если серьезно, помогая добиться изменений, карьера в домоуправлении и администрации дает Вам понять, что у Вашей жизни есть миссия и что Вы живете полной жизнью», — отмечает Г. Бейкманис.

Факультет инженерной экономики и управления Рижского технического университета (РТУ) готовит специалистов в сфере управления недвижимостью, строительного бизнеса, управления бизнесом и экономики, управления персоналом, городской и региональной экономики, таможенного и налогового администрирования, международных экономических отношений, безопасности рабочей среды, контроля качества, маркетинга, логистики и финансов.

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