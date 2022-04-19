В Резекненском крае пожар унес жизни трех человек

В 13:28 Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в волость Силмалас, где по предварительной информации горел жилой дом.

На месте происшествия пожарные констатировали, что горит одноэтажный жилой дом на площади в 80 квадратных метров и крыша здания уже обрушилась. Рядом горело и полгектара прошлогодней травы.

До прибытия VUGD из дома эвакуировались четыре человека, двое из которых пострадали и были переданы медикам.

В ходе работу по тушению были найдены тела трех погибших.