Депутат Сейма: Терминал сжиженного газа отвечает интересам страны

Он подчеркнул, что строительство СПГ-терминала отвечает стратегическим интересам государства, более того, Латвия сможет обеспечить возможность использования терминала и для соседних стран.

"Нашим преимуществом станет то, что терминал будет значительно дешевле в эксплуатации, чем Клайпедский и эстонский, а также будет расположен ближе к Инчукалнскому газохранилищу", - сказал политик.

При этом, по словам депутата, в сотрудничестве с Клайпедским и Палдискским терминалами Латвии придется искать краткосрочные решения для обеспечения газа в этом и следующем отопительном сезоне.

"Следует помнить, что терминалы в Клайпеде и Эстонии являются так называемыми мобильными и арендованными терминалами. Это не статичные строения в море", - пояснил Фелдманс, добавив, что это довольно дорогие решения.

Как сообщалось, правительство пришло к концептуальному соглашению об отказе от российского природного газа и строительстве терминала СПГ в Латвии, заявил журналистам во вторник после заседания Кабмина министр экономики Янис Витенбергс.