Россия объявила о первом пуске межконтинентальной ракеты "Сармат". За ним наблюдал Путин

Согласно заявлению минобороны, пуск состоялся в 15:12 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки. В нем также сказано, что задачи испытаний "выполнены в полном объеме", "подтверждены расчетные характеристики" на всех этапах полета, учебные боевые блоки "прибыли в заданный район" на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

После завершения испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение, говорится в сообщении.

Путин заявил о разработке нескольких видов стратегических вооружений, в том числе МБР "Сармат", во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года.

По данным Исследовательской службы Конгресса США (CRS), на МБР "Сармат" будет 10 или более боеголовок. Она разрабатывалась в течение многих лет, поэтому испытательный запуск не стал неожиданностью для Запада, но он произошел в момент крайней геополитической напряженности из-за войны России в Украине, отмечает агентство Рейтер.

На фоне войны

В связи с российским вторжением в Украину западные страны выражали опасения по поводу возможного использования ядерного оружия. США и НАТО объясняли невозможность прямого вмешательства в конфликт необходимостью предотвратить глобальную войну.

Накануне, 19 апреля, глава МИД России Сергей Лавров ушел от прямого ответа на вопрос, существует ли вероятность использования Россией ядерного оружия в войне с Украиной. Он при этом напомнил о подписании Россией деклараций о недопустимости использования ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Си-эн-эн говорил на прошлой неделе, что "все страны мира" должны быть готовы к тому, что Путин может использовать ядерное или химическое оружие.

Во вторник агентство Блумберг опубликовало статью о том, как Путин принимал решение о вторжении и как реагирует на его последствия для России. В числе прочего собеседники издания в российской власти сказали, что все больше разделяют опасения американской разведки насчет того, что Путин может прибегнуть к ограниченному применению ядерного оружия - если столкнется с неудачей в украинской кампании, которую он считает своей исторической миссией.

За несколько дней до вторжения Россия объявила масштабные учения ядерных сил с пусками баллистических и крылатых ракет. Учениями решил лично руководить Путин.