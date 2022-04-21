Чт, 21.04.2022
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Мария Вдовиченко, месяц находившаяся в Мариуполе

Россия объявила о первом пуске межконтинентальной ракеты "Сармат". За ним наблюдал Путин

ФОТО: Министерство обороны России

Минобороны России на фоне вторжения в Украину сообщило об успешном испытательном пуске новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". Эта ракета заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России, прокомментировал запуск президент Владимир Путин. Российские власти провели испытание в то время, когда есть опасения по поводу возможного использования ядерного оружия из-за войны в Украине.

Из сообщения министерства обороны следует, что это первый пуск в программе государственных испытаний. Путин наблюдал за ним по видеосвязи.

"Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - сказал Путин. Он не уточнил, кто именно пытается угрожать России.

Москва заранее предупредила США об испытании "Сармата", Вашингтон не воспринимает пуск как угрозу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

"Россия должным образом уведомила США в рамках своих обязательств в рамках СНВ-3 о планах испытать эту МБР. Тест носил рутинный характер, неожиданностью не стал, и США не восприняли его как угрозу", - цитирует чиновника издание Politico.

Согласно заявлению минобороны, пуск состоялся в 15:12 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки. В нем также сказано, что задачи испытаний "выполнены в полном объеме", "подтверждены расчетные характеристики" на всех этапах полета, учебные боевые блоки "прибыли в заданный район" на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

После завершения испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение, говорится в сообщении.

Путин заявил о разработке нескольких видов стратегических вооружений, в том числе МБР "Сармат", во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года.

По данным Исследовательской службы Конгресса США (CRS), на МБР "Сармат" будет 10 или более боеголовок. Она разрабатывалась в течение многих лет, поэтому испытательный запуск не стал неожиданностью для Запада, но он произошел в момент крайней геополитической напряженности из-за войны России в Украине, отмечает агентство Рейтер.

На фоне войны

В связи с российским вторжением в Украину западные страны выражали опасения по поводу возможного использования ядерного оружия. США и НАТО объясняли невозможность прямого вмешательства в конфликт необходимостью предотвратить глобальную войну.

Накануне, 19 апреля, глава МИД России Сергей Лавров ушел от прямого ответа на вопрос, существует ли вероятность использования Россией ядерного оружия в войне с Украиной. Он при этом напомнил о подписании Россией деклараций о недопустимости использования ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Си-эн-эн говорил на прошлой неделе, что "все страны мира" должны быть готовы к тому, что Путин может использовать ядерное или химическое оружие.

Во вторник агентство Блумберг опубликовало статью о том, как Путин принимал решение о вторжении и как реагирует на его последствия для России. В числе прочего собеседники издания в российской власти сказали, что все больше разделяют опасения американской разведки насчет того, что Путин может прибегнуть к ограниченному применению ядерного оружия - если столкнется с неудачей в украинской кампании, которую он считает своей исторической миссией.

За несколько дней до вторжения Россия объявила масштабные учения ядерных сил с пусками баллистических и крылатых ракет. Учениями решил лично руководить Путин.

В начале апреля Пентагон отменил испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку, чтобы избежать "неверного толкования" Россией.

Что дальше

МБР РС-28 "Сармат" должны прийти на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), писал Интерфакс.

"Это тяжелый ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой. Вес одной ракеты - больше 200 тонн", - описывал изделие командующий РВСН Сергей Каракаев. Серийное производство ракеты планируют развернуть на Красноярском машиностроительном заводе (входит в "Роскосмос").

Российские военные во вторник заявили, что в Красноярском крае идет подготовка первого полка, который оснастят "Сарматом". "Перспективный ракетный комплекс "Сармат" заменит "Воеводу", - сказано в сообщении.

Минобороны утверждает, что "Сармат" - самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая обладает "уникальными характеристиками", позволяющими "гарантированно преодолевать" любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Об этом же сказал Путин - комплекс способен преодолевать все современные средства ПВО, "аналогов ему в мире нет и еще долго не будет".

О том, что первый полк, вооруженный "Сарматами", заступит на дежурство в конце 2022 года, Путин говорил еще в апреле прошлого года (снова в послании Федеральному собранию).

Вице-премьер Юрий Борисов говорил, что летные испытания МБР "Сармат" начнутся в 2021 году. Но произошло это только сейчас. До этого власти объявили о том, что ракета "Сармат" прошла успешные бросковые испытания.

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