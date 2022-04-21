Шойгу доложил Путину о "взятии Мариуполя под контроль". Тот приказал не штурмовать "Азовсталь"

"Украинские боевики и иностранные наемники" там "надежно заперты", - заявил Шойгу.

В свою очередь Путин назвал "боевую работу" в Мариуполе "успехом и попросил представить российских военных к наградам. Кроме того, он отметил, что считает штурм "Азовстали" нецелесообразным.

"Предлагаемый штурм промзоны "Азовстали" считаю нецелесообразным. Приказываю его отменить. Это тот случай, когда мы должны думать - то есть мы всегда должны об этом думать - о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров.

Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - сказал Путин.

"Есть", - ответил Шойгу.

Как отмечает "Медуза", после начала вторжения в Украину Шойгу долгое время не появлялся на публике, что спровоцировало появление версий о плохом состоянии его здоровья.

Ранее вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук сообщила, что из Мариуполя накануне сумели уехать лишь четыре автобуса с беженцами, хотя планировалось несколько десятков. Сегодня эвакуация из города, где остается примерно 120 тыс. мирных людей, может продолжиться - если "позволит ситуация".

Галерея: Мариуполь, 19 апреля 2022 года

Утром в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал в своем Telegram-канале, что Мариуполь будет взят уже сегодня.

"Сегодня до обеда или после обеда "Азовсталь" будет полностью под контролем ВС РФ. Стратегия и воины готовы, только нужно время", - написал он.

Отметим, что такие заявления звучат от него не впервые. Как подсчитало издание "Важные истории", Кадыров заявлял о скором взятии Мариуполя уже 26 раз.

В условиях войны оперативно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.