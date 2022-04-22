Пт, 22.04.2022
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Александр Мищенко, посол Украины в Латвии

До и после: реновация креативной студии. Несколько идей от дизайнера бизнес-интерьеров, полезных для любого бизнеса

ФОТО: Publicitātes foto

Владелец фотостудии ежегодно обновляет ее, ищет необычные и интересные решения для клиентов. Ведь этого требует и смена времен года. Но после стольких лет работы у фотографа могут закончиться идеи для обновления как зоны фотографирования, так и студии в целом. Как же сделать ее более комфортной и вдохновляющей и для клиентов, и для фотографа? Дизайнер бизнес-интерьеров IKEA продемонстрировала, как эффективно и креативно обновить творческое бизнес-пространство.

Студию следует сделать более удобной и привлекательной для клиентов: создать место, где можно повесить пальто, присесть в ожидании своей очереди или переодеться. Необходимо также пространство для хранения реквизита и других рабочих принадлежностей. Наконец, что немаловажно, в фотостудии фотографу необходимо достаточное место для редактирования фотографий, что составляет значительную часть его работы.

ФОТО: Publicitātes foto
ФОТО: Publicitātes foto

Основным источником вдохновения для дизайнера при выборе цветов и решений послужили работы самой владелицы фотостудии, в которых доминируют светлые и землистые тона и которые заключают в себе минималистскую экспрессию. Но прежде чем вносить какие-либо изменения, дизайнер разделила пространство на отдельные зоны в зависимости от их функций, а затем разработала соответствующие решения для каждой из них. Ниже приведены ее советы другим малым предприятиям, столкнувшимся с аналогичными задачами.

Места для хранения вещей

Бизнес-помещения, которые видят посетители, – это лицо компании. Ведь первое впечатление, которое получают клиенты, когда входят в дверь, имеет большое значение. Когда все деловые функции сосредоточены в одном пространстве, необходимо создать упорядоченный вид, а значит, требуется достаточно места и решений для хранения вещей. Кроме того, существуют предметы, которые клиентам вообще не нужно видеть.

«Много места в творческой студии обычно занимают реквизит и одежда для фотосессий, поэтому важно, чтобы эти вещи были аккуратно сложены и приятно выглядели. Этого можно добиться с помощью простого и доступного решения, например, настенных рейлингов, которые стоят всего несколько евро, но способны выдержать много одежды. Выше можно установить несколько простых настенных полок для другого реквизита. Для создания опрятного вида вещи следует хранить в красивых коробках, что особенно важно при использовании открытых стеллажей», – рассказывает Линда Рыбака-Орлова, дизайнер бизнес-интерьеров IKEA.

Для хранения других вещей дизайнер советует установить простые настенные крюки, на которые можно повесить дополнительные складные стулья и редко используемые предметы. Это помогает сэкономить место у пола и использовать пространство у потолка. Еще один практичный прием, предлагаемый дизайнером интерьера: чтобы при работе с клиентами оборудование всегда было под рукой и фотограф мог свободно перемещаться по студии полезно использовать тележку-стеллаж. Она удобна для хранения небольших предметов, например, принадлежностей для фотосъемки.

Клиентские зоны

Студия обычно представляет собой единое пространство, разделенное на функциональные зоны. Часть из них должна быть отведена для создания комфорта клиентов. Всегда нужна хотя бы маленькая прихожая, где можно оставить верхнюю одежду. Для нее нужно совсем немного: полка для обуви, выполняющая функции скамейки, настенный стеллаж, комод для сумок, дезинфицирующего средства и других небольших вещей. В прихожей уместилась также небольшая галерея работ фотографа. Она позволяет посетителям сразу ознакомиться с работами фотохудожника.

Еще одно требование для любого бизнес-пространства – место для ожидания, где клиенты могут присесть, отдохнуть, а дети развлечься. Если студия представляет собой единое пространство, место для ожидания можно создать с помощью большого пуфа, нескольких кресел или небольшого дивана и журнального столика. Если нет места для журнального столика, можно использовать тележку с полками в виде ящиков. Тележка вместительнее обычного стола: в ней хватает места для нескольких чашек и тарелок, чайника, кувшина с водой и других предметов.

В фотостудиях или мастерских обычно требуется помещение, где клиенты могли бы переодеться перед фотосъемкой. Для небольших помещений дизайнер интерьера предлагает решить эту задачу с помощью простой перегородки, которую легко передвигать или убирать, когда она не нужна. «Для творческих студий важное значение имеет мобильность предметов интерьера. Мебель или другое оснащение должны легко перемещаться по мере необходимости, например, устанавливаться для оформления зон фотосъемки», – рекомендует дизайнер интерьеров.

ФОТО: Publicitātes foto
ФОТО: Publicitātes foto

Креативные зоны

В фотостудии должно быть несколько мест для фотосессий и фонов, которые можно без труда менять. Дизайнер интерьеров нашел очень практичное решение, которое долгое время сохраняет актуальность.

«В зоне фотографирования можно установить несколько рейлингов для штор различных цветов для создания фонов. Можно создать зеленую стену из искусственных растений, которая также оживит все пространство. Рейлинги позволяют легко менять фон для фотосессии или комбинировать фоны разными способами для создания определенной атмосферы», – поясняет дизайнер бизнес-интерьеров. Специалист также предлагает использовать чехлы для кресел, которые не только защищают их от износа, но и позволяют менять цвет, придавая фотографиям другой вид.

Офисная зона

Работа фотографа связана не только со стоянием на ногах, но и с длительным сидением у компьютера. Например, если фотограф потратил час на работу с клиентами, то затем он может просидеть целых четыре часа над редактированием фотографий. Поэтому удобный стол и стул так же важны, как и вдохновляющее пространство.

«Мы советуем выбирать регулируемый по высоте письменный стол, который отличается эргономичностью и позволяет адаптировать рабочее место в зависимости от потребностей. Вместо настольной лампы можно выбрать арочный торшер. Он удобен не только в случае, когда невозможно установить светильник на потолке или в другом месте, но и благодаря своей мобильности. Его можно легко перемещать из одной зоны фотостудии в другую или использовать в качестве декора при фотографировании», – продолжает свой рассказ Л. Рыбака-Орлова.

ФОТО: Publicitātes foto
ФОТО: Publicitātes foto

Создание уюта в любом рабочем пространстве

В творческом пространстве очень важно создать ощущение дома и уюта, чтобы клиенты чувствовали себя здесь комфортно и непринужденно. По мнению дизайнера интерьеров, создать уют в любом бизнес-пространстве очень просто – достаточно лишь небольших изменений, которые могут иметь большое значение. Внести такие изменения помогут текстильные изделия или некоторое дополнительное освещение.

«В бизнес-пространстве, как и дома, не нужно бояться экспериментов с использованием текстиля и аксессуаров. Шторы, а также подушки разных, но сочетающихся друг с другом цветов, ковры или растения – это не только предварительное условие для создания уюта, но и способ быстро и легко менять ауру пространства, время от времени обновляя эти предметы. Иногда замена аксессуаров – это все, что нужно, чтобы модифицировать пространство», – утверждает дизайнер бизнес-интерьеров IKEA.

Бесплатный проект интерьера для бизнес-пространства

Дизайнер интерьеров IKEA советует: если вам сложно решить, с чего начать обновление существующей бизнес-зоны или оборудование новой, обратитесь к специалистам по интерьеру, которые свежим и профессиональным взглядом оценят помещение и предложат решение. Если же клиент решит реализовать предложенный проект и приобрести не менее 70% мебели и аксессуаров в IKEA, услуги дизайнеров интерьера IKEA предоставляются бесплатно. Больше информации здесь.

В IKEA предприниматели могут найти эстетичные и функциональные решения дизайна интерьера. Дизайнеры интерьера подготовят проект интерьера, помогут выбрать наиболее подходящую мебель и реализовать проект в необходимом пространстве: офисе, небольшом магазине, кафе, гостинице, квартире или в другом помещении.

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