До и после: реновация креативной студии. Несколько идей от дизайнера бизнес-интерьеров, полезных для любого бизнеса

«Много места в творческой студии обычно занимают реквизит и одежда для фотосессий, поэтому важно, чтобы эти вещи были аккуратно сложены и приятно выглядели. Этого можно добиться с помощью простого и доступного решения, например, настенных рейлингов, которые стоят всего несколько евро, но способны выдержать много одежды. Выше можно установить несколько простых настенных полок для другого реквизита. Для создания опрятного вида вещи следует хранить в красивых коробках, что особенно важно при использовании открытых стеллажей», – рассказывает Линда Рыбака-Орлова, дизайнер бизнес-интерьеров IKEA.

Для хранения других вещей дизайнер советует установить простые настенные крюки, на которые можно повесить дополнительные складные стулья и редко используемые предметы. Это помогает сэкономить место у пола и использовать пространство у потолка. Еще один практичный прием, предлагаемый дизайнером интерьера: чтобы при работе с клиентами оборудование всегда было под рукой и фотограф мог свободно перемещаться по студии полезно использовать тележку-стеллаж. Она удобна для хранения небольших предметов, например, принадлежностей для фотосъемки.

Клиентские зоны

Студия обычно представляет собой единое пространство, разделенное на функциональные зоны. Часть из них должна быть отведена для создания комфорта клиентов. Всегда нужна хотя бы маленькая прихожая, где можно оставить верхнюю одежду. Для нее нужно совсем немного: полка для обуви, выполняющая функции скамейки, настенный стеллаж, комод для сумок, дезинфицирующего средства и других небольших вещей. В прихожей уместилась также небольшая галерея работ фотографа. Она позволяет посетителям сразу ознакомиться с работами фотохудожника.

Еще одно требование для любого бизнес-пространства – место для ожидания, где клиенты могут присесть, отдохнуть, а дети развлечься. Если студия представляет собой единое пространство, место для ожидания можно создать с помощью большого пуфа, нескольких кресел или небольшого дивана и журнального столика. Если нет места для журнального столика, можно использовать тележку с полками в виде ящиков. Тележка вместительнее обычного стола: в ней хватает места для нескольких чашек и тарелок, чайника, кувшина с водой и других предметов.

В фотостудиях или мастерских обычно требуется помещение, где клиенты могли бы переодеться перед фотосъемкой. Для небольших помещений дизайнер интерьера предлагает решить эту задачу с помощью простой перегородки, которую легко передвигать или убирать, когда она не нужна. «Для творческих студий важное значение имеет мобильность предметов интерьера. Мебель или другое оснащение должны легко перемещаться по мере необходимости, например, устанавливаться для оформления зон фотосъемки», – рекомендует дизайнер интерьеров.

ФОТО: Publicitātes foto

ФОТО: Publicitātes foto

Креативные зоны

В фотостудии должно быть несколько мест для фотосессий и фонов, которые можно без труда менять. Дизайнер интерьеров нашел очень практичное решение, которое долгое время сохраняет актуальность.