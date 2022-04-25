Пн, 25.04.2022
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Максим Галкин, российский артист

Развитие Латвии немыслимо без инженеров

ФОТО: Publicitātes foto

"Работа инженера очень творческая и не менее захватывающая, чем работа актера или певца", – убежден президент предприятия LMT Юрис Бинде. У него, как у руководителя крупного латвийского предприятия, профессора Видземского университета прикладных наук и одновременно члена совета Латвийской конфедерации работодателей, стратегическое видение на развитие государства – в Латвии необходимо развивать наукоемкие отрасли народного хозяйства, и это невозможно сделать без специалистов точных наук.

Требуется техничность и творчество

"В настоящее время довольно большую часть внутреннего валового продукта Латвии создают отрасли с относительно низкой добавочной стоимостью, низкой производительностью и, соответственно, низкой конкурентоспособностью. Поэтому два главных стратегических документа страны – Национальный план развития и Основные положения Национальной индустриальной политики – предусматривают преобразование народного хозяйства, чтобы иметь больше наукоемких отраслей, в которых развиваются инновационные исследования", -поясняет Ю. Бинде.

Конечно, для осуществления такого стратегического видения жизненно необходимы STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics) специалисты, не только имеющие образование в области точных наук, но и использующие в работе компоненты творчества. И где, как не в профессии инженера, так удачно соединяются наука и творчество, поскольку инженеру необходимо уметь воплощать свои творческие идеи на практике, используя технические знания.

"Сегодня во всех отраслях высоких технологий и высокой добавочной стоимости катастрофически не хватает работников. Поэтому в Латвии нужно уделить особое внимание тому, чтобы предметы STEAM осваивались не только на уровне основного образования, но и в магистратуре и докторантуре, так как экономическое развитие государства зависит от компонентов инновационных исследований и развития, которое могут создавать только люди с высоким уровнем интеллекта, хорошими знаниями и навыками, и главное – с пониманием дела, поскольку даже наилучшие знания без понимания, к сожалению, не слишком ценны", – считает Ю. Бинде.

Не хватает инженеров в различных отраслях

На руководимом им предприятии работу могут найти инженеры различных специализаций – инженеры в области телекоммуникаций, электроники, информационных технологий, а также инженеры-строители, инженеры по технике безопасности труда и другие специалисты, о трудовых обязанностях которых большинство людей даже не знают. Например, профессионалы, которые оценивают разработанный предприятием продукт и его влияние на рынок, каким он является с точки зрения пользователя, какова его эргономика, или стоит ли предлагать такой продукт пользователям. Чтобы работать на такой должности, необходимо иметь большой багаж знаний – технические знания, творческую способность оценить продукт, понимать вопросы эргономики, психологию, восприятие людей. "Это – специалисты очень высокого класса, таких в Латвии можно сосчитать, пожалуй, на пальцах обеих рук. Такого типа специалистов нам очень не хватает", – рассказывает Ю. Бинде.

Оценивая, каких специалистов нам сейчас не хватает больше всего, Ю. Бинде говорит: "Очень печальная ситуация в области инженеров-электроников". В свое время, когда в Латвии работали крупные заводы ВЭФ, "Радиотехника", "Коммутатор", "Альфа", Рижский политехнический институт (РПИ, сейчас – Рижский технический университет – РТУ) готовил довольно много специалистов в этой области, вспоминает Ю. Бинде, который сам закончил Факультет радиотехники и связи РПИ и работал на заводе ВЭФ. Сейчас в Латвии довольно мало предприятий, занимающихся производством электронного оборудования, например SAF Tehnika, HansaMatrix, однако даже для этих немногих не хватает обученных инженеров-электроников.

Не останавливаться и продолжать учиться

По наблюдениям Ю. Бинде как в педагогической работе, так и в индустрии, объем выпускников инженерных наук явно недостаточен, так как большая часть школьников слабо осваивает точные науки. "Точные науки нужно изучать не только для того, чтобы затем поступать в вузы. Они упорядочивают мышление человека о мире и формируют его мировоззрение", – убежден президент предприятия LMT.

Чтобы восполнить нехватку специалистов, предприятия часто нанимают на работу студентов старших курсов, однако Ю. Бинде считает, что инженеру необходим период стажировки в несколько лет, так же, как и врачу резидентура, и только тогда он сможет начать самостоятельно работать с критической инфраструктурой.

Ю. Бинде призывает молодых людей не останавливаться на одной ступени полученного образования, а продолжать учиться дальше. В LMT есть примеры, когда закончившие техникум юноши начинают работать, понимая, что это их настоящее место, однако, для выстраивания карьеры необходимо еще дополнительное образование, и они продолжают учебу в университете, получая документ о следующем образовании и продолжая работу уже на другой, более высокой позиции. "Я убежден, что из этих мальчиков и девочек в будущем получатся высококлассные специалисты, – говорит Ю. Бинде, - Поэтому не нужно останавливаться на техникуме. Он дает очень хорошие начальные технические знания, но необходимы и академические знания".

Инженеров в области электроники и телекоммуникаций со специализацией в телекоммуникации, электронике, транспортной электронике и телематике готовят в Рижском техническом университете на факультете электроники и телекоммуникаций. Его выпускники успешно работают на предприятиях, связанных с телекоммуникационными и компьютерными сетями, компьютерной техникой, кабельным телевидением, сферами специализированной торговли и услуг, а также в медицинских, транспортных и других отраслях.

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