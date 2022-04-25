Развитие Латвии немыслимо без инженеров

Не хватает инженеров в различных отраслях

На руководимом им предприятии работу могут найти инженеры различных специализаций – инженеры в области телекоммуникаций, электроники, информационных технологий, а также инженеры-строители, инженеры по технике безопасности труда и другие специалисты, о трудовых обязанностях которых большинство людей даже не знают. Например, профессионалы, которые оценивают разработанный предприятием продукт и его влияние на рынок, каким он является с точки зрения пользователя, какова его эргономика, или стоит ли предлагать такой продукт пользователям. Чтобы работать на такой должности, необходимо иметь большой багаж знаний – технические знания, творческую способность оценить продукт, понимать вопросы эргономики, психологию, восприятие людей. "Это – специалисты очень высокого класса, таких в Латвии можно сосчитать, пожалуй, на пальцах обеих рук. Такого типа специалистов нам очень не хватает", – рассказывает Ю. Бинде.

Оценивая, каких специалистов нам сейчас не хватает больше всего, Ю. Бинде говорит: "Очень печальная ситуация в области инженеров-электроников". В свое время, когда в Латвии работали крупные заводы ВЭФ, "Радиотехника", "Коммутатор", "Альфа", Рижский политехнический институт (РПИ, сейчас – Рижский технический университет – РТУ) готовил довольно много специалистов в этой области, вспоминает Ю. Бинде, который сам закончил Факультет радиотехники и связи РПИ и работал на заводе ВЭФ. Сейчас в Латвии довольно мало предприятий, занимающихся производством электронного оборудования, например SAF Tehnika, HansaMatrix, однако даже для этих немногих не хватает обученных инженеров-электроников.

Не останавливаться и продолжать учиться

По наблюдениям Ю. Бинде как в педагогической работе, так и в индустрии, объем выпускников инженерных наук явно недостаточен, так как большая часть школьников слабо осваивает точные науки. "Точные науки нужно изучать не только для того, чтобы затем поступать в вузы. Они упорядочивают мышление человека о мире и формируют его мировоззрение", – убежден президент предприятия LMT.

Чтобы восполнить нехватку специалистов, предприятия часто нанимают на работу студентов старших курсов, однако Ю. Бинде считает, что инженеру необходим период стажировки в несколько лет, так же, как и врачу резидентура, и только тогда он сможет начать самостоятельно работать с критической инфраструктурой.

Ю. Бинде призывает молодых людей не останавливаться на одной ступени полученного образования, а продолжать учиться дальше. В LMT есть примеры, когда закончившие техникум юноши начинают работать, понимая, что это их настоящее место, однако, для выстраивания карьеры необходимо еще дополнительное образование, и они продолжают учебу в университете, получая документ о следующем образовании и продолжая работу уже на другой, более высокой позиции. "Я убежден, что из этих мальчиков и девочек в будущем получатся высококлассные специалисты, – говорит Ю. Бинде, - Поэтому не нужно останавливаться на техникуме. Он дает очень хорошие начальные технические знания, но необходимы и академические знания".