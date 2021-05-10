Нормально ли для мужчины проявлять эмоции?

Судя по данным, существует особый тип мужественности, который не позволяет проявление эмоций или слабости.

Опрос, проведенный Dove Latvija*, свидетельствует о том, что почти половина (48%) опрошенных мужчин не считают себя эмоциональными в повседневной жизни.

Мужчины, подавляющие свои эмоции, - это только верхушка айсберга, потому что, согласно данным, в 2019 году в Латвии было совершено 289 самоубийств, из которых 227 совершили мужчины, что само по себе демонстрирует, насколько проблематично рассматривать мужественность через призму отсутствия эмоций и слабости. Если мы рассматриваем эмоциональность и проявление хрупкости как нечто негативное, это приведет к подавлению этих человеческих чувств, что может даже привести к самоубийству.

Эмоции - это часть того, что делает нас людьми, поэтому мужчинам не следует их подавлять. Это отличительные черты здорового человека, и их проявление - задача, которую должен освоить каждый. По словам актера и музыканта Науриса Брикманиса: «Мужчина должен проявлять свои эмоции. Все плачут. Каждый из нас в какой-то момент плакал, и много раз я даже чувствовал, что слишком много всего накопилось (я редко плачу). Вы чувствуете, что у Вас столько всего накопилось, и не понимаете: Вы смотрите на что-то эмоциональное и внезапно понимаете, что ком в горле, а Вы не знаете, что происходит. Надо понимать, что время от времени Вы подавляете эту достаточно естественную эмоцию – сострадание».

Хотя реакция мужчин на чувство стыда или меньшинства может принимать разные формы, но отрицание и подавление являются самыми распространенными ответами. Интересно отметить, что зачастую даже положительные эмоции (например, радость) подавляются. Например, когда мужчина получает работу, о которой он уже давно мечтал, или если ему удается завершить проект, над которым он долго работал, он может испытать чувство радости внутри, но внешне этого не покажет. Однако, несмотря на эту проблему, необходимо отметить, что происходит медленное изменение взглядов мужчин на эмоции, и они, кажется, понимают, что то, как мы себя чувствуем, не нужно подавлять, а, наоборот, нужно выпускать наружу и проявлять.

Времена меняются, и возникает необходимость пересмотреть то, как мы видим себя. Эмоциональность - один из фронтов борьбы за это. То, как мы смотрим на эмоциональность, медленно меняется. Как отмечает Брикманис, «мужчины должны проявлять свои эмоции!», этого не стоит бояться.

Забота делает мужчину сильнее. За 60-летнюю историю мы стали свидетелями проявления мужественности. Кампании и продукты Dove Men+Care прославляют современную мужественность и демонстрируют, что настоящая сила требует заботы.