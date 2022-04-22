Сб, 23.04.2022
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Михаил Ходорковский

В субботу вновь потеплеет; но пройдут и дожди

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В субботу, 23 апреля, температура воздуха в Латвии составит от +10 градусов в окрестностях Даугавпилса и на побережье до +15...+17 градусов на большей части страны, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха составит от +9 градусов в Даугавпилсе и местами на побережье до +14...+17 градусов на остальной территории страны.

Ожидается переменная облачность, временами выглянет солнце. Местами пройдут дожди, больше осадков ожидается на юге страны.

Будет дуть слабый и умеренный восточный и северный ветер.

В Риге значительных осадков не ожидается. Температура воздуха составит до +16 градусов, у моря будет прохладнее.

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