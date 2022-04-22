В субботу вновь потеплеет; но пройдут и дожди
В субботу, 23 апреля, температура воздуха в Латвии составит от +10 градусов в окрестностях Даугавпилса и на побережье до +15...+17 градусов на большей части страны, прогнозируют синоптики.
В субботу, 23 апреля, температура воздуха в Латвии составит от +10 градусов в окрестностях Даугавпилса и на побережье до +15...+17 градусов на большей части страны, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность, временами выглянет солнце. Местами пройдут дожди, больше осадков ожидается на юге страны.
Будет дуть слабый и умеренный восточный и северный ветер.
В Риге значительных осадков не ожидается. Температура воздуха составит до +16 градусов, у моря будет прохладнее.
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