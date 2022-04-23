Онлайн: В Риге проходит антивоенный митинг русскоязычных Латвии. Следите вместе с RUS TVNET

Видео: Митинг движения "Русский голос против войны" у памятника Свободы

Галерея: Митинг движения "Русский голос против войны" у памятника Свободы

Митинг у памятника открылся гимнами Латвии и Украины в исполнении Катрины Гупало.

В мероприятии принимают участие несколько сотен человек. Некоторые из них держат в руках флаги независимости Латвии, Украины и Беларуси, отмечает агентство LETA.

В какой-то момент между двумя присутствующими возник словесный конфликт из-за того, что было написано на плакате, но он был быстро урегулирован без привлечения правоохранительных органов.

Также, в социальных сетях также распространен манифест движения, в котором русскоязычные жители Латвии, лояльные Латвии и европейским ценностям, требуют немедленного прекращения войны и полного вывода российских войск из Украины.

Движение подчеркивает, что его представители не приемлют насилие, узурпацию власти и имперскую политику в отношении других стран. По их мнению, европейские ценности - демократия, права человека и правовое государство - являются основой достойной жизни.

"Мы не поддерживаем существующую российскую власть и считаем ее действия преступными. Любая пропагандистская, политическая или фактическая поддержка агрессии кремлевского режима считается соучастием в преступлении", - указывают представители движения.

Они также отмечают, что уважают и ценят независимость, закон, культуру и государственный язык Латвии.

Представитель организаторов мероприятия Илзе Дзеновска указывает, что на акции протеста будет возможность услышать выступления представителей русскоязычной общины Латвии, а среди спикеров будут как латвийские русские, так и представители русской общины, недавно эмигрировавшие из России.

На данный момент участие в митинге подтвердили актриса Чулпан Хаматова, режиссер-документалист, продюсер, президент Артдокфест Виталий Манский, философ, политолог и журналист Кирилл Мартынов, юрист Елена Лукьянова, лютеранский священник Павел Левушкан, юрист Дмитрий Трофимов, журналист Ольга Драгилева, инновационный предприниматель Гирт Калниньш, медиатор и эксперт по разрешению конфликтов Илзе Дзеновска.

Протест организован движением "Русский голос против войны", объединяющим представителей русскоязычной общины Латвии, резко осуждающих военную агрессию России на территории Украины и жесткую внешнюю политику России. Инициаторами движения являются постоянно проживающая в Латвии российская художница и педагог Виктория Брока и студент, дизайнер, активист городской среды и правозащитник Мартин Левушкан.