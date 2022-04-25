Пн, 25.04.2022
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Святослав Паламар, заместитель командира украинского полка "Азов"

Приостановлены работы по утеплению десятков многоквартирных домов

Балконы многоквартирного дома. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Несмотря на то, что энергосбережение становится все более актуальной задачей, десятки начатых проектов по утеплению многоквартирных домов, в том числе реализуемые с привлечением финансирования из фондов Европейского союза (ЕС), приостановлены или находятся под угрозой остановки, сообщает передача Латвийского телевидения De Facto.

Согласно данным, предоставленным финансовым учреждением Altum, только за первые три месяца этого года процесс был приостановлен для 28 домов - непосредственно перед подписанием грантового соглашения и когда проект был продвинут уже настолько далеко, что можно было приступать к строительным работам.

При этом в 19 случаях причиной стал отказ строительной компании от заключения договора, а в семи случаях за приостановку реализации проекта проголосовали жители.

И это лишь начало. Так, за последние недели от реализации проектов отказались 13 многоквартирных домов в Лиепае, которыми управляет Liepājas namu apsaimniekotājs (LNA).

К проектам с высокой степенью риска уже отнесены и 13 находящихся в ведении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) заявленных на утепление многоквартирных домов, но и это число продолжает расти.

Основными причинами являются чрезвычайно быстро растущие цены на строительство, отсутствие материалов на рынке и, как следствие, удорожание проекта или потеря интереса строителей к данному типу проектов.

По мере снижения платежеспособности населения становится все более затруднительным и сотрудничество с банками по вопросу получения кредитов.

Перечисленные дома были уже фактически готовы к процессу утепления, но теперь можно подсчитать лишь то, сколько еще тепла в них будет использовано без надобности.

По данным Altum, потребление тепла в завершенных проектах снижается в среднем на 59%, или на 82 кВт-ч на квадратный метр в год (для квартиры площадью 50 кв. м это приблизительно 4 МВт-ч в год).

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