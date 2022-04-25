Приостановлены работы по утеплению десятков многоквартирных домов

Согласно данным, предоставленным финансовым учреждением Altum, только за первые три месяца этого года процесс был приостановлен для 28 домов - непосредственно перед подписанием грантового соглашения и когда проект был продвинут уже настолько далеко, что можно было приступать к строительным работам.

При этом в 19 случаях причиной стал отказ строительной компании от заключения договора, а в семи случаях за приостановку реализации проекта проголосовали жители.

И это лишь начало. Так, за последние недели от реализации проектов отказались 13 многоквартирных домов в Лиепае, которыми управляет Liepājas namu apsaimniekotājs (LNA).

К проектам с высокой степенью риска уже отнесены и 13 находящихся в ведении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) заявленных на утепление многоквартирных домов, но и это число продолжает расти.

Основными причинами являются чрезвычайно быстро растущие цены на строительство, отсутствие материалов на рынке и, как следствие, удорожание проекта или потеря интереса строителей к данному типу проектов.

По мере снижения платежеспособности населения становится все более затруднительным и сотрудничество с банками по вопросу получения кредитов.

Перечисленные дома были уже фактически готовы к процессу утепления, но теперь можно подсчитать лишь то, сколько еще тепла в них будет использовано без надобности.

По данным Altum, потребление тепла в завершенных проектах снижается в среднем на 59%, или на 82 кВт-ч на квадратный метр в год (для квартиры площадью 50 кв. м это приблизительно 4 МВт-ч в год).