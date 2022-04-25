Латвийский производитель молочных продуктов откажется от слова "российский" в своей продукции

Она проинформировала, что в дальнейшем "Российский сыр" будет назваться "Тильзитским сыром" (Tilsit, Tilsiter). Название будет изменено у всех продуктов бренда Cesvaines piens и бренда Siera nams.

"Такой шаг мы хотели сделать уже давно, однако смена названия всегда кажется сложным и длительным процессом. С названием Tilsit, Tilsiter на экспортных рынках работаем уже несколько лет, и этот вид сыра по всей Европе известен именно под этим названием, а не как "российский".

Когда в конце февраля началась война России в Украине, сомнений не было - пришел момент сменить название", - пояснил исполнительный директор Cesvaines piens Агрис Скварнович.

Как указала Баке, сейчас "Российский сыр" - один из самых востребованных сыров в Латвии и самый популярный из ассортимента продукции Cesvaines piens. В среднем в год предприятие производит более 500 тонн этого вида сыра. Баке отмечает, что после смен названия рецепт останется неизменным, сыр по вкусу будет таким же, как и ранее.

Рецепт тильзитера возник в середине 19-го века на бывшей территории Восточной Пруссии в местечке Тильзите (сейчас - Советск Калининградской области). Если смотреть с исторической точки зрения, то истоки названия "Российский сыр" можно найти в 60-е годы прошлого века в СССР - там по рецепту тильзитера начали производить сыр под названием "Российский".

На предприятии пояснили, что переход на новое название будет осуществляться постепенно, полная смена названий у обоих брендов может произойти до середины лета.