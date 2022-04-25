Растет спрос на специалистов высоких технологий

Анна также упоминает об одном важном эффекте обучения – полученной сети контактов, которая необходима для успешного развития карьеры, – в течение многих лет именно приобретенный во время обучения круг друзей и знакомых станет одной из важнейших ценностей, помогающей как найти новых коллег, так и развивать новые идеи.

ИТ – для повышения конкуренции

Однако, ожидаемая нехватка ИТ-специалистов обещает быть настолько значительной, что только с помощью новых выпускников ее покрыть не удастся, поэтому А. Андерсоне рекомендует освоить ИТ также тем, кто уже получил образование в какой-либо другой области, например, предпринимательство, юриспруденция, социальные науки. Если эти люди получат дополнительные знания в высоких технологиях, то определенно станут более конкурентоспособными, смогут больше зарабатывать и занимать более значимые должности на своей работе.

«Процесс обучения не заканчивается только одними знаниями – в любой области при получении дополнительных знаний о технологиях, можно свою конкурентоспособность очень значительно повысить», – говорит Анна.

Конечно, в соответствии с профилем «Riga TechGirls» она поощряет женщин изучать ИТ. По словам Анны, в ИТ-сфере работает примерно 30% женщин, однако большинство из них трудятся, например, в сфере коммуникаций и человеческих ресурсов, а женщин-технических специалистов – гораздо меньше. Тем не менее Анна считает, что если в команде не представлены женщины, то это потеря как для предприятия, так и для клиента, так как не хватает различных видений о продукте или технологическом решении. Если в создание будущих технологий будут вовлечены представители различных социальных групп, например, женщины или люди разных возрастов, то разработанные технологии также станут более подходящими для различных групп общества.

Учиться всю жизнь

И еще одно важное обстоятельство, которое рекомендует держать в уме А. Андерсоне, – учиться надо всю жизнь, потому что высокие технологии развиваются очень быстро, приходят все новые системы, новые языки программирования, различные инновации, поэтому, чтобы сохранить конкурентоспособность, надо держать глаза и уши открытыми.

Поэтому Анна рекомендует выделить часть своего времени для учебы. Обучение в магистратуре, по ее мнению, очень зависит от отношения работодателя. Если работников не хватает, руководство предприятия может примириться с более низким уровнем образования работников. И все же Анна говорит, что самые прогрессивные и инновационные работодатели знают, что надо вкладывать в образование своих работников и поддерживать их в получении более высокого уровня образования.