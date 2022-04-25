Пн, 25.04.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Растет спрос на специалистов высоких технологий

ФОТО: Пресс-фото

Для того, чтобы в современных условиях быть конкурентоспособным, человеку необходимы дигитальные навыки, так как в ближайшие пять лет вырастет спрос на различные профессии в области высоких технологий. Предприниматель, руководитель организации «Riga TechGirls» Анна Андерсоне заявляет – нехватку специалистов информационных технологий (ИТ) невозможно заполнить только новыми выпускниками высших учебных заведений, поэтому рекомендуется специализироваться в ИТ и представителям других профессий.

Курсы как хорошее начало

Будут нужны специалисты, которые умеют разрабатывать различные технологии – программисты, системные архитекторы, аналитики данных, специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению, инженеры по кибербезопасности. Сферы специализации имеют широкий спектр. Например, специалисты по кибербезопасности необходимы не только для защиты государства от кибератак, но и актуальны как для каждого человека, так и для частных предприятий. «Также как нам нужен охранник, который защищает нашу собственность, нужен и специалист по кибербезопасности, который позаботится о том, чтобы вся наша цифровая собственность была в безопасности», – поясняет А. Андерсоне.

Она ссылается на прогнозы Министерства экономики о рынке труда, согласно которым в 2025 году в Латвии будет не хватать примерно 20 000 специалистов в области ИТ. «Это огромная дыра, которую нужно залатать», – делает вывод Анна.

Поэтому она приглашает молодых людей изучать ИТ. Несмотря на то, что руководимое ею предприятие «Riga TechGirls» предоставляет ИТ-курсы, А. Андерсоне говорит, что для того, чтобы стать экспертом в какой-либо области, необходимы углубленные знания, так как одних трехмесячных курсов явно не хватает: «Программы курсов могут служить своеобразной песочницей, где можно посмотреть, что получается и кажется интересным, а затем продолжить образование, потому что для того, чтобы стать экспертом в какой-либо области, нужны углубленные знания».

Анна также упоминает об одном важном эффекте обучения – полученной сети контактов, которая необходима для успешного развития карьеры, – в течение многих лет именно приобретенный во время обучения круг друзей и знакомых станет одной из важнейших ценностей, помогающей как найти новых коллег, так и развивать новые идеи.

ИТ – для повышения конкуренции

Однако, ожидаемая нехватка ИТ-специалистов обещает быть настолько значительной, что только с помощью новых выпускников ее покрыть не удастся, поэтому А. Андерсоне рекомендует освоить ИТ также тем, кто уже получил образование в какой-либо другой области, например, предпринимательство, юриспруденция, социальные науки. Если эти люди получат дополнительные знания в высоких технологиях, то определенно станут более конкурентоспособными, смогут больше зарабатывать и занимать более значимые должности на своей работе.

«Процесс обучения не заканчивается только одними знаниями – в любой области при получении дополнительных знаний о технологиях, можно свою конкурентоспособность очень значительно повысить», – говорит Анна.

Конечно, в соответствии с профилем «Riga TechGirls» она поощряет женщин изучать ИТ. По словам Анны, в ИТ-сфере работает примерно 30% женщин, однако большинство из них трудятся, например, в сфере коммуникаций и человеческих ресурсов, а женщин-технических специалистов – гораздо меньше. Тем не менее Анна считает, что если в команде не представлены женщины, то это потеря как для предприятия, так и для клиента, так как не хватает различных видений о продукте или технологическом решении. Если в создание будущих технологий будут вовлечены представители различных социальных групп, например, женщины или люди разных возрастов, то разработанные технологии также станут более подходящими для различных групп общества.

Учиться всю жизнь

И еще одно важное обстоятельство, которое рекомендует держать в уме А. Андерсоне, – учиться надо всю жизнь, потому что высокие технологии развиваются очень быстро, приходят все новые системы, новые языки программирования, различные инновации, поэтому, чтобы сохранить конкурентоспособность, надо держать глаза и уши открытыми.

Поэтому Анна рекомендует выделить часть своего времени для учебы. Обучение в магистратуре, по ее мнению, очень зависит от отношения работодателя. Если работников не хватает, руководство предприятия может примириться с более низким уровнем образования работников. И все же Анна говорит, что самые прогрессивные и инновационные работодатели знают, что надо вкладывать в образование своих работников и поддерживать их в получении более высокого уровня образования.

Специалистов высокой квалификации во всех подотраслях компьютерных наук и информационных технологий готовят на Факультете компьютерных наук и информационных технологий Рижского технического университета (РТУ).

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