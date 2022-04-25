В Даугавпилсе с мая тариф на теплоэнергию вырастет на 17%
В Даугавпилсе с 1 мая тариф на тепловую энергию увеличится на 17% - до 94,32 евро за мегаватт-час (МВт-ч), свидетельствует решение Комиссии по регулированию общественных услуг.
В Даугавпилсе с 1 мая тариф на тепловую энергию увеличится на 17% - до 94,32 евро за мегаватт-час (МВт-ч), свидетельствует решение Комиссии по регулированию общественных услуг.
Изменения тарифа AО Daugavpils siltumtīkli связано с увеличением затрат на топливо.
С 1 апреля в Даугавпилсе действует тариф на тепловую энергию в размере 80,6 евро за МВт-ч, но к потребителям продолжают применять установленный в стране максимальный уровень тарифа - 68 евро за МВт-ч.
Предприятие Daugavpils siltumtīkli зарегистрировано в 1992 году, его основной капитал составляет 17,448 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. Финансовые данные предприятия за 2021 год пока недоступны, но в 2020 году его оборот составлял 15,415 млн евро, убытки - 275 294 евро.
Ранее RUS TVNET сообщал о том, что в Резекне теплоэнергия подорожает в 4,6 раза.
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