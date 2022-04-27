Крупнейший туроператор Украины запустил новые направления для латвийцев

Компания открывает свой первый сезон на балтийском рынке под слоганом "Балтия, присоединяйся!", и в дополнение к ранее объявленным направлениям на курорты Турции предложение для путешествий из Риги также включает популярные летние направления - Черногорию и Албанию. Из столиц соседних стран - Таллинна и Вильнюса - можно будет также отправиться на солнечные греческие острова Закинтос, Крит и Корфу.

"Этим летом туристов из Латвии ждут яркие впечатления. Мы начали продавать поездки в Черногорию и Албанию. Каждое направление имеет свой собственный шарм - Балканские страны могут очаровать своим миром ароматов, а острова Греции - теплой атмосферой. Я уверен, что путешественники оценят наши предложения. Подчеркну важную деталь: доля гарантированных гостиниц составляет 80%, что позволяет клиентам получать мгновенное подтверждение даже в самый разгар сезона", - рассказал руководитель Join UP! Baltic Гедиминас Керис.

Ранее один из крупнейших украинских туроператоров Join UP! объявил о начале работы в Латвии, Литве и Эстонии, а Join UP! Baltic уже открыт в Риге.

Полеты в Черногорию, Албанию и на греческие острова Закинтос, Крит и Корфу будет выполнять украинская авиакомпании SkyUp Airlines под лицензией болгарской Holiday Europe. Средний возраст самолетов SkyUp Airlines - 14 с половиной лет. Это один из самых современных авиапарков на чартерном рынке Балтии.