Чт, 28.04.2022
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Игорь Волобуев, Вице-президент "Газпромбанка"

В Бауском крае парень превысил скорость на 73 км/ч и лишился прав

ФОТО: Valsts policija

26 апреля стражи порядка во время осуществления служебных обязанностей остановили автомобиль, ехавший со скоростью 163 км/ч в месте, где максимальная разрешенная скорость движения составляет 90 км/час. Водитель был оштрафован и лишен прав на полгода.

Во вторник, 26 апреля, сотрудники бюро полиции порядка Земгальского регионального управления Госполиции, осуществляя служебные обязанности, констатировали автомобиль Audi A4, который в Бауском крае на 63-м километре автодороги Бауска - Рига за пределами населенного пункта ехал со скоростью 163 км/час, таким образом, превысив разрешенную скорость в 90 км/ч на 73 км/ч. Водителем оказался 19-летний парень.

В связи с произошедшим полиция начала административный процесс, парень был оштрафован на 360 евро, а также лишен прав на шесть месяцев.

Госполиция повторно напоминает, что превышение скорости - безответственное и рискованное действие, которое может быть смертельным не только для самого водителя транспортного средства, но и для других участников дорожного движения.

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