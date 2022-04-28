В Бауском крае парень превысил скорость на 73 км/ч и лишился прав

Во вторник, 26 апреля, сотрудники бюро полиции порядка Земгальского регионального управления Госполиции, осуществляя служебные обязанности, констатировали автомобиль Audi A4, который в Бауском крае на 63-м километре автодороги Бауска - Рига за пределами населенного пункта ехал со скоростью 163 км/час, таким образом, превысив разрешенную скорость в 90 км/ч на 73 км/ч. Водителем оказался 19-летний парень.

В связи с произошедшим полиция начала административный процесс, парень был оштрафован на 360 евро, а также лишен прав на шесть месяцев.

Госполиция повторно напоминает, что превышение скорости - безответственное и рискованное действие, которое может быть смертельным не только для самого водителя транспортного средства, но и для других участников дорожного движения.