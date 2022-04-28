Чт, 28.04.2022
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Марагрита Симоньян, главный редактор пропагандистского канала RT

В среду вечером в Юрмале загорелась терраса ресторана

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Вечером в среду в Юрмале произошел пожар повышенной опасности в одноэтажном общественном здании, люди не пострадали, сообщает агентство LETA.

По информации Пожарно-спасательной службы (VUGD), вызов на улицу Турайдес в Юрмале был получен в 21:28. На месте происшествия пожарные констатировали, что горят конструкции деревянного здания и находящиеся рядом вещи на площади 90 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 23:48.

Как в соцсетях сообщают очевидцы, горела терраса ресторана X.O Beach Lounge & Club, который находится по адресу: ул. Турайдес, 1, в Юрмале.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 68 вызовов, 30 из которых были связаны с тушением пожаров (в 13 случаях - с тушением загоревшейся прошлогодней травы), 29 - со спасательными работами, а девять вызовов оказались ложными.

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