Какую роль играет банк в Вашей жизни? Рассказ Мадары Кивкуцане о собственном доме

Мы прекрасно понимали, что для осуществления своего плана от того-сего придется отказаться и пояс придется затянуть потуже. Перед встречей мы здорово нервничали. Но, войдя в кабинет, мы увидели приятного молодого человека, который своим «Чем могу помочь?» развеял все наши страхи. Рассказываем свою историю и о планах приобрести частный дом где-нибудь в пригородах Риги. Пытаемся понять, покажемся ли мы банку привлекательным клиентом со своим планом строительства дома, а также рассказать о потенциальных средствах, чтобы знать, на что можем рассчитывать. Роберт нас расспрашивает – о доходах, о тратах, существующих обязательствах – некоторые вопросы совсем личные, поэтому было важное для нас ощущение, что Роберт показывает, что мы «свои», говорим на одном языке, не смущаемся, не скрываем что-то. Наша встреча длилась примерно час. Мы вышли из филиала с горящими щеками и с ответами на все свои вопросы: финансовые возможности, программы государственной поддержки, необходимые работы, оформляемые документы, весь процесс, сбережения. Что бы мы посоветовали тем, кто находится в похожей ситуации и ломает голову, с чего начать? Запишитесь на консультацию о приобретении жилья – чем раньше, тем лучше. В принципе, слишком рано не бывает, а опоздать можно.

ФОТО: Пресс-фото

Роберт составил для нас четкий план, которого мы должны были придерживаться, и рассказал, что нужно сделать. И мы следовали его рекомендациям. Следует отметить, что нам рассказали о местах, которые в выбранных нами районах банку казались наиболее привлекательными, какие немного рискованными и требовали бы больше личных вложений. Это позволило сразу же понять, в каких направлениях двигаться, и не концентрироваться на домах, приобретение которых могло бы вызвать какие-либо заминки.

Мы начали работать над реализацией своего плана примерно за год до закладки фундамента. Дом строили почти пять месяцев, а документы оформляли почти 12. На протяжении всего этого времени представитель банка дружелюбно, понятно и открыто нас консультировал. Нередко он звонил нам или присылал напоминания, чтобы еще раз убедиться в том, что мы ничего не забыли. Имя «Роберт» всегда будет особенным в нашей жизни. После нескольких контактов в Zoom, сообщений в WhatsApp и телефонных звонков он уже был знаком с нашим Фредом (котом). Что бы мы посоветовали тем, кто глубоко в душе лелеет мечту о покупке или строительстве своего дома и планирует получить помощь от банка? Найдите свой банк и своего консультанта. Такого, которому вы можете задать все свои вопросы и с которым говорите «на одном языке». Такого, которому вы готовы доверить важную роль в процессе приобретения жилья. Наверное, Вы и сами сейчас не понимаете, насколько важным может быть этот человек.

ФОТО: Пресс-фото