Пн, 2.05.2022
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Сергей Пугачев, бывший член Совета федерации России

Какую роль играет банк в Вашей жизни? Рассказ Мадары Кивкуцане о собственном доме
@our_way_our_place

ФОТО: Пресс-фото

Если бы два года назад кто-нибудь сказал мне, что 2022 год мы встретим в собственном доме, где все подоконники будут заставлены посеянной нами рассадой, я бы не поверила.

Задумывались ли Вы, какую роль играет банк в Вашей жизни? Я никогда не думала об этом серьезно до того момента, пока мы не начали с дрожью в сердце предъявлять банкам свой план строительства дома в надежде, что нас услышат и мы сможем воплотить свою мечту. Стресс сравним с защитой на получение ученой степени – представитель банка, как правило, как такой не склонный к сентиментальности преподаватель, который оценивает твои возможности. Беспокойство ушло в тот момент, когда мы встретили «тот самый» банк, с которым было легко, понятно и где обе стороны проявляли уважение. Это было именно так, как бывает, когда встречаешь «того самого», когда понимаешь, почему со всеми другими не сложилось.

ФОТО: Пресс-фото

Два года назад в мае 2020 года у нас родился сынишка. Хотя раньше наша квартира и казалась очень уютной, пятерым (не забывайте о нашей собаке и коте) в ней стало тесновато. И прогулки с коляской по городским улицам казались менее захватывающими, чем прогулки где-нибудь на природе – поэтому неудивительно то, что мы стали задумываться о том, не настал ли момент начать присматриваться к просторным домам. Мы оба из сельской местности, мы провели детство и подростковый возраст в родительских частных домах и всегда мечтали о таком же. Но как реализовать эти планы? Две среднестатистические зарплаты, две машины в лизинг, никаких сбережений... Очевидно, нам требовалась помощь банка. Недолго думая, мы разослали заявки на консультации о приобретении жилья, в том числе в банк Luminor, где мы брали ипотечный кредит на свою квартиру. Позвонили в банк, консультант в трубке отвечает: «Роберт в 12:00 часов ждет Вас в филиале «Alfa»». Собрались и пошли. Интересно сейчас вспоминать этот момент: это была одна из последних личных встреч, поскольку позже весь мир узнал, что такое «удаленка».

Мы прекрасно понимали, что для осуществления своего плана от того-сего придется отказаться и пояс придется затянуть потуже. Перед встречей мы здорово нервничали. Но, войдя в кабинет, мы увидели приятного молодого человека, который своим «Чем могу помочь?» развеял все наши страхи. Рассказываем свою историю и о планах приобрести частный дом где-нибудь в пригородах Риги. Пытаемся понять, покажемся ли мы банку привлекательным клиентом со своим планом строительства дома, а также рассказать о потенциальных средствах, чтобы знать, на что можем рассчитывать. Роберт нас расспрашивает – о доходах, о тратах, существующих обязательствах – некоторые вопросы совсем личные, поэтому было важное для нас ощущение, что Роберт показывает, что мы «свои», говорим на одном языке, не смущаемся, не скрываем что-то. Наша встреча длилась примерно час. Мы вышли из филиала с горящими щеками и с ответами на все свои вопросы: финансовые возможности, программы государственной поддержки, необходимые работы, оформляемые документы, весь процесс, сбережения. Что бы мы посоветовали тем, кто находится в похожей ситуации и ломает голову, с чего начать? Запишитесь на консультацию о приобретении жилья – чем раньше, тем лучше. В принципе, слишком рано не бывает, а опоздать можно.

ФОТО: Пресс-фото

Роберт составил для нас четкий план, которого мы должны были придерживаться, и рассказал, что нужно сделать. И мы следовали его рекомендациям. Следует отметить, что нам рассказали о местах, которые в выбранных нами районах банку казались наиболее привлекательными, какие немного рискованными и требовали бы больше личных вложений. Это позволило сразу же понять, в каких направлениях двигаться, и не концентрироваться на домах, приобретение которых могло бы вызвать какие-либо заминки.

Мы начали работать над реализацией своего плана примерно за год до закладки фундамента. Дом строили почти пять месяцев, а документы оформляли почти 12. На протяжении всего этого времени представитель банка дружелюбно, понятно и открыто нас консультировал. Нередко он звонил нам или присылал напоминания, чтобы еще раз убедиться в том, что мы ничего не забыли. Имя «Роберт» всегда будет особенным в нашей жизни. После нескольких контактов в Zoom, сообщений в WhatsApp и телефонных звонков он уже был знаком с нашим Фредом (котом). Что бы мы посоветовали тем, кто глубоко в душе лелеет мечту о покупке или строительстве своего дома и планирует получить помощь от банка? Найдите свой банк и своего консультанта. Такого, которому вы можете задать все свои вопросы и с которым говорите «на одном языке». Такого, которому вы готовы доверить важную роль в процессе приобретения жилья. Наверное, Вы и сами сейчас не понимаете, насколько важным может быть этот человек.

ФОТО: Пресс-фото

Итак, мы стоим у главного здания Luminor, радостно сжимая в руках ключ от своего дома. Кто бы мог себе два года назад представить, насколько важным, увлекательным и интересным будет наше общее путешествие.

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