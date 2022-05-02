Что важно знать перед покупкой земельного участка?

В настоящее время наиболее востребованный клиентами банка размер участка составляет 1200–1500 квадратных метров, что объясняется тем, что в основном это минимальная площадь (1200 кв. м.) для строительства частных домов. Участки площадью более 3000 квадратных метров относительно редко приобретаются для строительства домов как из-за ограниченного предложения таких участков, так и из-за высокой цены.

«Спрос на приобретение земельных участков значительно вырос за последние 2 года. В то же время мы наблюдаем выраженную тенденцию в выборе местоположения земельного участка – клиенты все охотнее покупают собственность за пределами Риги, что связано с тем, что гибридная модель работы становится образом жизни для всего большего количества населения. Удаленная работа и более частое пребывание дома заставляют переоценить имеющуюся собственность и целесообразность жилья. Все больше клиентов начинают ценить преимущества частных домов, однако следует признать, что предложение стало ограниченным и найти подходящую недвижимость сейчас непросто. По этой причине клиенты, которые ранее не планировали начинать строительство дома, начинают рассматривать этот вариант и приобретают землю в качестве первого шага к строительству частного дома», – поясняет Каспарс Саусайс, эксперт Luminor по жилищному кредитованию.

Самым востребованным местом для покупки земли под строительство частных домов по-прежнему остается Рига, а вблизи Риги самыми популярными являются Марупе, Кекава, Бабите, Саласпилс, Царникава и Адажи. В свою очередь, наиболее популярными местами для строительства домов в регионах являются Вентспилс, Тукумс, Цесис, Елгава и Валмиера. По наблюдениям экспертов Luminor, участки земли под частную застройку под Ригой по привлекательным ценам продаются быстро и в очень широком диапазоне цен.

«На стоимость земли влияет ряд факторов, например, месторасположение земельного участка, площадь, имеющиеся коммуникации и ограничения, связанные с конкретной собственностью. Участки с неурегулированными юридическими вопросами, без подключения к электричеству или без других важных аспектов будут стоить намного дешевле, чем недвижимость в поселках частных домов или в хорошем месторасположении с доступом к городским коммуникациям. Так, например, цена на землю в настоящее время может составлять от 6 евро за квадратный метр вплоть до 60 евро за квадратный метр участка со всеми удобствами и привлекательным местоположением», – указывает К. Саусайс.