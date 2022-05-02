Дом в сельской местности – насколько это актуально для жителей города?

«По наблюдениям нашего банка, все больше людей заинтересованы в покупке недвижимости за пределами больших городов, что объясняется близостью природы, более чистой окружающей средой и возможностью жить в более просторном доме. В то же самое время проведенный нами опрос показал, какие удобства важны для людей, которые задумываются о покупке дома в малых городах или в сельской местности. Так, например, для многих важно иметь стабильное интернет-покрытие в доме, что объясняется тем, что люди все чаще пользуются возможностью работать удаленно», – рассказывает Каспарс Саусайс, эксперт Luminor по жилищному кредитованию.

Однако жизнь в деревне – это не только красивые фотографии в Instagram, покой и отдых. Это также и тяжелый ежедневный труд, особенно если вы решите переехать из города на постоянное место жительства, а не использовать свой загородный дом в качестве летней резиденции. Но и в этом случае важно понять, можете ли вы оставить дом без присмотра на долгое время или следует нанять кого-то, кто будет за ним присматривать.

Когда все «за» и «против» взвешены и решение о покупке дома за городом принято, можно приступать к, пожалуй, самой сложной части – поиску недвижимости. Вот несколько вариантов того, где искать дом своей мечты в сельской местности:

Сервис доставки объявлений Adify.lv . Укажите интересующие вас параметры жилья и получайте объявления на электронную почту, как только они появятся в каком-либо из популярных латвийских порталов объявлений;

Укажите интересующие вас параметры жилья и получайте объявления на электронную почту, как только они появятся в каком-либо из популярных латвийских порталов объявлений; Группы на Facebook, например, «Māja meklē Cilvēku/Dzīve laukos», «Māja meklē saimnieku», «Lauku viensētas»;

Веб-сайты самоуправлений.

Однако идеального загородного дома в стиле Pinterest, скорее всего, не существует, поэтому дополнительно нужно считаться с тем, что потребуются вложения в реновацию и ремонт. Чтобы не случилось так, что вы купили совсем недорогую собственность, а потом поняли, что для ее благоустройства необходима астрономическая сумма, обязательно проверьте те аспекты, на которые следует обратить внимание перед покупкой дома, например:

Стены, потолок, пол, дымоход;

Системы водостоков и отопления;

Электричество и сантехника.

Если вы задумываетесь о покупке недвижимости в сельской местности, запишитесь на консультацию по жилью к эксперту Luminor по жилищным вопросам, который поможет найти ответы на все ваши вопросы.