Сейм поддержал поправки о запрете поставок российского газа
Сейм Латвии 28 апреля во втором чтении поддержал поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки природного газа из России.
Сейм Латвии 28 апреля во втором чтении поддержал поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки природного газа из России.
Соответствующее предложение внесли депутаты партии "Консервативные" Рейнис Знотиньш и Янис Циеленс.
Ожидается, что дата вступления в силу будет обсуждаться при рассмотрении поправок в окончательном чтении.
По словам парламентского секретаря Министерства экономики Илзе Индриксоне, хотя в ближайшее время поставки газа из России не планируются, для того, чтобы полностью от них отказаться, Латвии потребуется эстонский терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски, учитывая риски следующего отопительного сезона и потенциальные риски рассинхронизации электросетей со стороны России.
Латвия и ЕС задумались об отказе от использования российского газа после того, как Россия начала войну против Украины.
"Поддерживая это предложение, мы посылаем сигнал обществу, участникам газового рынка, нашим стратегическим и международным партнерам, а также самому агрессору о нашем отказе финансировать развязанную Россией на Украине войну", - сообщили в пресс-службе парламента.
Председатель правления АО Latvijas gāze Айгар Калвитис возражает против решения о запрете поставок природного газа из России. В письме народнохозяйственной комиссии Сейма он заявил, что для изменения поставщика газа требуются время и ресурсы. Отказ был бы слишком кардинальным решением и только усугубит энергетический кризис.
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