Янис Кирковальдс: специалисты энергетической отрасли будут востребованы всегда

О чем было бы важно помнить тем, кто хочет связать свое будущее образование и карьеру с энергетикой? Если мы сравним текущую ситуацию с, например, концом девяностых годов, легко заметить, что общее число работающих как в электроэнергетике, так и в связанных отраслях, значительно снизилось – главным образом это было определено модернизацией и изменениями организации труда в отрасли, так как многие обязанности специалистов в производстве электроэнергии и эксплуатации сетей заменили современные технологии. Это, несомненно, снизило спрос на специалистов с более низким уровнем квалификации и подготовленности, однако одновременно стимулировало спрос на специалистов более высокого уровня, способствуя стремительному росту зарплат в отрасли. «Даже несмотря на то, что заработные платы в отрасли в целом характеризуются как конкурентоспособные, и количество доступных рабочих мест в отрасли высоко, энергетике необходимо еще больше специалистов в будущем, поскольку отрасль остро конкурирует с другими, в которых необходимы специалисты с хорошими знаниями в математике и физике, например, машиностроение, электроника, отрасль информационных технологий. Энергетика является также очень хорошим выбором для каждого будущего специалиста, которого привлекают такие сферы как автоматизация и информационные технологии и предоставляемые ими возможности – по сравнению с большинством отраслей промышленности и инфраструктуры, отрасль электроэнергетики находится среди пионеров информационных технологий», – считает председатель правления Латвийской ассоциации электриков и энергетиков.

Обогнать время

Знали ли вы о том, что диспетчеры электросетей в Латвии начали использовать компьютеры для моделирования и расчетов уже в восьмидесятых годах, когда большая часть общества еще и не знала о существовании таких устройств, а удаленное управление оборудованием и автоматика в отрасли электроэнергетики стали обычной вещью уже в шестидесятые годы? «В наши дни информационные технологии в энергетике занимают еще более важное место, позволяющее специалистам электроэнергетики большую часть своей работы делать с «белым воротничком» и даже удаленно. Именно специалисты, обладающие углубленными знаниями в информационных технологиях, особо востребованы в отрасли электроэнергетики, так как, например, в таких областях, как проектирование электросетей или электросистем, информационные технологии, в том числе компьютеры и специализированное программное обеспечение, стали неотъемлемой частью повседневного рабочего инструмента», – рассказывает Я. Кирковальдс.

В качестве дополнительной причины задуматься о карьере в энергетической отрасли он упомянул высокий уровень социальной и экономической безопасности – какие бы потрясения ни затронули народное хозяйство и различные отрасли экономики, электроэнергия и теплоэнергия, и связанная с ней инфраструктура, обществу будут необходимы всегда, что означает, что работа для специалистов по электроэнергетике гарантированно будет всегда.

«Более красноречиво, чем любые другие слова, звучат мнения работников отрасли и студентов: акционерное общество «Latvenergo» в общественных опросах регулярно признается самым желанным латвийским работодателем, и высокую оценку потенциальных работников получают также и другие предприятия электроэнергетического сектора, например, «Sadales tīkls» и «Augstsprieguma tīkls». В свою очередь, количество студентов, обучающихся на электроэнергетических программах Рижского технического университета, неизменно высоко, и, хотя университет уже в данный момент подготавливает значительное количество специалистов, электроэнергетической отрасли их нужно еще больше. С абсолютной уверенностью можем заверить, что инженеру-электроэнергетику работы хватит всегда, и происходящие в настоящее время перемены только увеличат объем необходимых работ и вызовов – уже сегодня, в условиях быстро увеличивающегося спроса на оборудование для производства возобновляемой энергии, например, для солнечных панелей, все более востребованными стали специалисты по электротехнике в домохозяйствах и на небольших предприятиях», – говорит он. С ростом электромобильности и удельного веса возобновляемой энергии эволюцию будет переживать и система распределительных сетей, поэтому с высоким спросом на специалистов предстоит считаться и по специальностям энергостроительства и проектирования электросистем, а в качестве новой сферы компетенции стремительное развитие будет переживать также энергоэффективность, планирование потребления энергии и управление им. Если раньше энергоэффективность, утепление зданий и жилья считалось компетенцией строителей, то в настоящее время, с приходом электрооборудования или электронно управляемого оборудования в системах отопления, вентиляции и водоснабжения, в мероприятиях по энергоэффективности увеличивается роль специалистов по энергетике.

«Мы можем уверенно утверждать, что образование в сфере энергетики в наше время больше, чем когда-либо ранее, гарантирует востребованные и конкурентоспособные рабочие навыки для каждого будущего специалиста!» – резюмирует председатель правления Латвийской ассоциации электриков и энергетиков.