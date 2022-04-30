Открытие сезона: на улицы Риги выехали тысячи мотоциклистов

Как указал глава Латвийской ассоциации мотоклубов Угис Спелманис, с 10 до 13 часов у торгового центра Mols собрались 2-3 тысячи латвийских мотоциклистов, которые в час дня начали совместную поездку на аэродром Спилве.

Спелманис отметил, что мероприятие открытие сезона "Марш мира" посвящено поддержке Украины, так как ассоциация выступает против войны.

В связи с открытием сезона и мероприятием "Марш мира 2022" с 13 до 14:30 в столице закрыто движение по маршруту парада и на пересекающих маршрут улицах, сообщили в Рижской думе.

Маршрут поездки: торговый центр Молс, далее налево по улице Краста, по Южному мосту, улице Зиепниеккална, улице Мукусалас, улице Кугю, улице Триядибас, Ранькя дамбис, улице Даугавгривас до аэродрома Спилве.