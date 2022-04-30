Открытие сезона: на улицы Риги выехали тысячи мотоциклистов
В субботу около 3000 мотоциклистов в субботу отправились в совместную поездку по улицам Риги, отмечая открытие сезона, сообщает агентство LETA.
В субботу около 3000 мотоциклистов в субботу отправились в совместную поездку по улицам Риги, отмечая открытие сезона, сообщает агентство LETA.
Как указал глава Латвийской ассоциации мотоклубов Угис Спелманис, с 10 до 13 часов у торгового центра Mols собрались 2-3 тысячи латвийских мотоциклистов, которые в час дня начали совместную поездку на аэродром Спилве.
В связи с открытием сезона и мероприятием "Марш мира 2022" с 13 до 14:30 в столице закрыто движение по маршруту парада и на пересекающих маршрут улицах, сообщили в Рижской думе.
Маршрут поездки: торговый центр Молс, далее налево по улице Краста, по Южному мосту, улице Зиепниеккална, улице Мукусалас, улице Кугю, улице Триядибас, Ранькя дамбис, улице Даугавгривас до аэродрома Спилве.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!