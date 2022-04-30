Новое "дело врачей": за что арестовали 35 травматологов в Беларуси

Телеканал ОНТ утверждал, что "большинство сотрудничают со следствием и возмещают ущерб". В том же месяце издание "Зеркало" писало, ссылаясь на адвоката одного из задержанных, что некоторых врачей отпустили после выплаты "компенсации ущерба".

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на встрече с Лукашенко попросил изменить задержанным специалистам меру пресечения, если те признают свою вину ФОТО: BBC

Знакомый с делом источник сказал Би-би-си, что в первый же день после совещания пятерых врачей, которые признали вину и выполнили условия, выпустили из СИЗО под подписку о невыезде и надлежащем поведении. "Зеркало" пишет о "минимум восьми" таких фигурантах, работавших в крупных стационарах. Еще одного, по данным издания, отпустили под домашний арест.

По другим задержанным врачам, которые согласны выполнить условия, готовятся документы - принципиальное решение об их освобождении принято, говорит он. Но около пяти человек, по его словам, вину не признали - они останутся в СИЗО.

20 апреля один из задержанных медиков порезал себе шею, сообщало издание "Наша Нива" со ссылкой на его коллегу. Рана оказалась несмертельной.

Как протезируют в Беларуси?

В Беларуси, как и в России, пациентам бесплатно устанавливают отечественные протезы, но по их желанию могут установить импортные - в этом случае они приобретаются за счет пациента, и весь спектр услуг для него (работа врачей, палата и т.д.) так же становится платным. Пациент оплачивает их, заключив договор, в самой клинике - государственной или частной.

Как объясняют специалисты, государственные больницы через минздрав закупают не только отечественные, но и иностранные протезы. Все они хранятся на складе. Если то, что есть, пациенту не подходит - протез для него заказывается у поставщика дополнительно. Но и в том, и в другом случае пациенты переходят на платную основу.

По данным властей, травматологи получали взятки от зарубежных компаний в крупном размере ФОТО: BBC

Зарубежные протезы в Беларуси продают поставщики, сотрудничающие с иностранными производителями. Фигурирующая в деле врачей компания "Медлинк" эксклюзивно предлагает как серийные изделия Waldemar Link, так и индивидуальные под заказ. Купить такой протез самостоятельно нельзя - они поставляются только "по заказу врача для конкретного пациента", указано на сайте компании.

Крупные государственные центры травматологии и ортопедии, а также как минимум еще одна частная клиника, на своих сайтах сообщают, что устанавливают пациентам эндопротезы ряда иностранных производителей помимо Waldemar Link, в том числе американских, британских и швейцарских брендов.

Однако Би-би-си, изучив предложения поставщиков для медицинских клиник Беларуси на сайте "Медкаталог", выяснила, что из зарубежных эндопротезов на рынке есть только Waldemar Link, и предлагает ее продукцию исключительно "Медлинк".

Альтернативные предложения - только эндопротезы отечественной фирмы "Altimed", которая продает их сама.