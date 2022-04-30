Новое "дело врачей": за что арестовали 35 травматологов в Беларуси

Издание "Белта" со ссылкой на главу минздрава Пиневича сообщает, что до 2020 года более 70% операций проводились с белорусскими протезами, при этом министр утверждал, что по качеству они не уступают зарубежным.
Однако по словам травматолога Рустама Айзатулина, за два года пандемии ситуация с установкой протезов заметно ухудшилась: плановые очереди просели, неряшливо велись госзакупки, на приобретенные заранее протезы истек срок годности.
"Пациентам, которые вынуждены годами стоять в очереди на бесплатные протезы из-за нехватки профильных учреждений и специалистов, намного легче заплатить пару тысяч долларов и поставить себе нормальный качественный с точки зрения биомеханики и стерилизации протез, чем ждать белорусского", - говорит Айзатулин.
На сайте Минского городского клинического центра травматологии и ортопедии (МКГЦ) говорится, что к 1 марта 2022 года очередь жителей Минска на эндопротезирование превышала 4 тысячи человек. При этом коленный сустав заменяют пациентам, записавшимся в 2017 году, а тазобедренный - тем, кто встал в очередь в 2019 году.
Цены на импортные эндопротезы, опубликованные МГКЦ и больницей Скорой помощи в Минске, превышают 2 тысячи долларов, а вместе с установкой операция обходится вдвое дороже. На сайте МГКЦ уточняется, что "цена и качество эндопротезов от известных производителей примерно одинаковы".
При этом на сайте крупной частной клиники "Мерси" (эндопротезирование по цене более 5 тыс. долларов) прямо говорится, что пациент с хирургом согласовывают "модель эндопротеза, оптимальную для конкретного случая", обсуждая "преимущества и недостатки" возможных вариантов.
Почему врачам нельзя зарабатывать на продвижении медицинской продукции?
Медиков обвиняют в том, что они за вознаграждение от поставщика предлагали пациентам протезы определенных брендов.
На врачей, занимающих руководящие должности или имеющих право подписи медицинских документов, распространяется белорусский закон "О борьбе с коррупцией", и каждый из медиков подписывает антикоррупционные обязательства, объясняет адвокат Антон Гашинский, который ранее защищал медиков в Беларуси по делам о коррупции.
Врачам запрещено быть представителями третьих лиц, совершать с ними сделки и принимать подарки, за исключением официально полученных сувениров, предельная стоимость которых регламентирована законом.
Кроме того, вознаграждения медикам за назначение или рекомендацию пациентам лекарств запрещены и кодексом Ассоциации международных фармацевтических производителей, рекомендованным белорусским минздравом.
Однако зарубежные медицинские компании часто приглашают специалистов из других стран для обучения работе с их изделиями, после чего выдают сертификаты, например, на право проводить протезирование. Последствиями такой маркетинговой практики могут быть "откаты" за продвижение изделия, объясняет собеседник Би-би-си.
"Бонусы" (вознаграждение за рекламу и продажу пациенту того или иного препарата) воспринимают как взятку во всем мире, говорит ведущий исследователь в области медицинского права российской Национальной школы интеграционных исследований Елизавета Московкина.
"Регуляторы пытаются защитить слабую сторону - пациента, чтобы он имел доступ не к тем препаратам, которые рекомендует определенная фармкомпания, а к наиболее подходящим для конкретного заболевания", добавляет она.