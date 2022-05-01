Вс, 1.05.2022
Следующей целью российской спецоперации может стать освобождение Марса от марсиан. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины
Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины

Руководитель Rīgas siltums рекомендует копить на оплату тепла в следующем сезоне

Цены за отопление. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Домохозяйства должны не только принимать меры по повышению энергоэффективности, но и создавать сбережения, которые помогут платить за тепло в следующем сезоне, дает рекомендации в интервью LETA председатель правления АО Rīgas siltums Нормунд Талцис.

Он также призывает к внедрению быстрых мер по повышению энергоэффективности путем перестройки системы отопления  и установки вариантов регулирования тепла с термостатом и распределителями или распределителями теплового заряда. Это может сэкономить до 20% на потреблении и счетах и ​​оплате за потребленное тепло.

"Весна - это момент, когда можно начинать ждать следующего отопительного сезона с осознанием того, что появится возможность сэкономить и платить меньше", - сказал руководитель Rīgas siltums.

Талцис отметил - очевидно, что в следующем сезоне расходы на отопление вырастут, но нет необходимости строить догадки о масштабах увеличения счетов.

Учитывая, что Рига закупает 70% тепла у независимых производителей, в том числе AS Latvenergo, которое производит его из природного газа, цены вырастут. Природный газ больше не закупается в России, а цена на газ с терминала сжиженного природного газа (СПГ) высока.

Председатель правления Rīgas siltums сообщил, что Latvenergo также представило новый тариф на тепло, который вступит в силу 1 сентября. Это означает, что цена на тепло не изменится до 1 сентября, и это будет период затишья, нопотом потребителей ожидают существенные изменения.

"Что касается государственной помощи, то принцип энергетической бедности, закрепленный в Законе об энергетике, должен применяться более строго, чтобы снять нагрузку с бюджета.

Необходимо разработать механизм, чтобы помочь тем, кто не может платить, а тем, кто может платить, задуматься о том, как сэкономить", - сказал Талцис.

Он пояснил, что одной из самых больших проблем в Риге является энергоэффективность. Если, например, в Валмиере или Лиепае высокие цены на тепло раньше были стимулом для принятия мер по повышению энергоэффективности, то цена на тепло в Риге всегда была одной из самых низких в стране, поэтому она не мотивировала развивать энергоэффективность.

По словам Талциса, общество в Риге другое, чем в небольших городах, где программа изоляции была более успешной.

"Там сработал эффект снежного кома - один дом делает хороший проект, другие видят его эффективность и делают то же самое. В Риге даже соседи не разговаривают друг с другом, не говоря уже о коммуникации между разными домами. В Риге тоже есть хорошие примеры, когда за одним утепленным домом во дворе следует другой, но это не так эффективно, как в небольших городах", - сказал руководитель Rīgas siltums.

Оборот Rīgas siltums в финансовом году, который длился с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года, составил 151,874 млн евро, что на 2,1% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась в 11,6 раза - до до 15,6 млн евро, по информации "Firmas.lv".

49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% - Латвийскому государству, 2% - SIA Energijas risinājumi.RIX, 0,005% акций принадлежит Latvenergo.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back