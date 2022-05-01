Руководитель Rīgas siltums рекомендует копить на оплату тепла в следующем сезоне

Он также призывает к внедрению быстрых мер по повышению энергоэффективности путем перестройки системы отопления и установки вариантов регулирования тепла с термостатом и распределителями или распределителями теплового заряда. Это может сэкономить до 20% на потреблении и счетах и ​​оплате за потребленное тепло.

"Весна - это момент, когда можно начинать ждать следующего отопительного сезона с осознанием того, что появится возможность сэкономить и платить меньше", - сказал руководитель Rīgas siltums.

Талцис отметил - очевидно, что в следующем сезоне расходы на отопление вырастут, но нет необходимости строить догадки о масштабах увеличения счетов.

Учитывая, что Рига закупает 70% тепла у независимых производителей, в том числе AS Latvenergo, которое производит его из природного газа, цены вырастут. Природный газ больше не закупается в России, а цена на газ с терминала сжиженного природного газа (СПГ) высока.

Председатель правления Rīgas siltums сообщил, что Latvenergo также представило новый тариф на тепло, который вступит в силу 1 сентября. Это означает, что цена на тепло не изменится до 1 сентября, и это будет период затишья, нопотом потребителей ожидают существенные изменения.

"Что касается государственной помощи, то принцип энергетической бедности, закрепленный в Законе об энергетике, должен применяться более строго, чтобы снять нагрузку с бюджета.

Необходимо разработать механизм, чтобы помочь тем, кто не может платить, а тем, кто может платить, задуматься о том, как сэкономить", - сказал Талцис.

Он пояснил, что одной из самых больших проблем в Риге является энергоэффективность. Если, например, в Валмиере или Лиепае высокие цены на тепло раньше были стимулом для принятия мер по повышению энергоэффективности, то цена на тепло в Риге всегда была одной из самых низких в стране, поэтому она не мотивировала развивать энергоэффективность.

По словам Талциса, общество в Риге другое, чем в небольших городах, где программа изоляции была более успешной.

"Там сработал эффект снежного кома - один дом делает хороший проект, другие видят его эффективность и делают то же самое. В Риге даже соседи не разговаривают друг с другом, не говоря уже о коммуникации между разными домами. В Риге тоже есть хорошие примеры, когда за одним утепленным домом во дворе следует другой, но это не так эффективно, как в небольших городах", - сказал руководитель Rīgas siltums.

Оборот Rīgas siltums в финансовом году, который длился с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года, составил 151,874 млн евро, что на 2,1% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась в 11,6 раза - до до 15,6 млн евро, по информации "Firmas.lv".

49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% - Латвийскому государству, 2% - SIA Energijas risinājumi.RIX, 0,005% акций принадлежит Latvenergo.