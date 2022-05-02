Пн, 2.05.2022
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Янис Урбанович, председатель парламентской фракции "Согласия"
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  • Литр топлива без биодобавки может стоить на 12-14 центов дешевле. Латвия ждет ответ Еврокомиссии

Литр топлива без биодобавки может стоить на 12-14 центов дешевле. Латвия ждет ответ Еврокомиссии

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Правительственная коалиция концептуально согласовала решение, которое позволит торговцам продавать топливо без биодобавки, заявила в понедельник, 2 мая, после встречи коалиционных партий парламентский секретарь Министерства экономики Илзе Индриксоне.

Такая возможность будет предоставлена торговцам в течение определенного периода времени – с 1 июля текущего года до конца 2023 года.

Индриксоне заявила, что может снизить цену на топливо на 12-14 центов за литр.

При этом топливо сможет по-прежнему продаваться и с биодобавками.

Чтобы реализовать эти изменения, необходим четкий ответ Еврокомиссии о возможности временной приостановки соблюдения экологических требований в этом вопросе.

По мнению парламентского секретаря, такая поддержка поможет обществу в условиях всеобщей инфляции.

Требование об обязательной добавке биотоплива к дизельному, что подняло его стоимость, вступило в силу 1 апреля этого года.

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