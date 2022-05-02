Минблаг: пока нет сигналов, что Россия во втором квартале не выплатит пенсии

По ее словам, в июне ожидается выплата российских пенсий за второй квартал 2022 года - апрель, май и июнь.

Предыдущий денежный перевод от России Государственное агентство социального страхования (VSAA) получило в феврале, чтобы выплатить российские пенсии тем, кто получает их в Латвии в соответствии с латвийско-российским соглашением о сотрудничестве в сфере социального обеспечения. Это соглашение действует с 2011 года.

По словам пресс-секретаря VSAA Иветы Дайне, в первом квартале 2022 года российские пенсии в Латвии через VSAA получили 10 992 человека, а из России на выплату этих пенсий поступило 4 113 964 евро.

Российские пенсионеры, проживающие в Латвии, получили пенсии за первый квартал до 19 марта.

По сообщению российского информационного агентства РИА "Новости", Россия разрешила проживающим за границей россиянам, пенсии которых не могут быть выплачены из-за санкций, перечислять их на открытые в России счета в рублях.

Повлияет ли это на российских пенсионеров, проживающих в Латвии, пока непонятно.