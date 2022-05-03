Закон США о ленд-лизе: что на самом деле он даст Украине

"Прежде всего, будет значительно увеличен объем поставок вооружений - говорит в разговоре с DW военный эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP), полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter). - По-прежнему будут поставляться танки и зенитное оружие, боеприпасы, артиллерия, беспилотники - иными словами то, что уже поставлялось. США также предоставят гаубицы, будет обеспечиваться и логистическая поддержка".

Получит ли Киев такие сложные, высокотехнологичные западные системы вооружений как боевой танк "Абрамс" или боевая машина пехоты "Брэдли", пока неясно, хотя Рихтер не исключает, что в будущем это может произойти. В таком случае необходимо будет наладить логистические цепочки, по которым Украина получала бы запчасти и боеприпасы, и обучить украинских военных пользоваться этими видами вооружений.

В любом случае, объем военной поддержки со стороны США значительно увеличится. Благодаря этому, а также поставкам вооружений из арсеналов других западных союзников Украина получит возможность успешнее противостоять российским атакам и, при благоприятном сценарии, отвоевать часть захваченных территорий, полагает Вольфганг Рихтер.

Помимо вооружений, Украина получит дополнительную финансовую помощь в гораздо большем объеме, чем это было до последнего времени. Президент Байден уже запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов (около 31 миллиарда евро) на дополнительную поддержку Украине. 20 миллиардов из них предоставят стране в виде военной помощи, остальные деньги будут выделены на экономическую и гуманитарную поддержку.

"Масштабы финансовой помощи значительно увеличились, и это означает, что создана основа для долгосрочных и значительных поставок вооружений, которые в данном случае указывают, скорее, на долгосрочные сценарии, чем на краткосрочные решения", - анализирует ситуацию немецкий военный эксперт.

Решающая помощь для СССР в войне против Германии

Предыдущий раз американский закон о ленд-лизе применялся во время Второй мировой войны - по этой программе США предоставляли союзникам в аренду вооружение, продовольствие и стратегическое сырье. Президент Франклин Рузвельт подписал закон 11 марта 1941 года. Изначально странами-получателями были Великобритания и Китай, однако с ноября 1941 года действие программы распространилось на Советский Союз, а к концу войны поставки по ленд-лизу распространялись практически на всех союзников США по антигитлеровской коалиции.

"Закон о поставках по программе ленд-лиза сыграл решающую роль в победе над нацистской Германией, - говорит Чарли Ладерман - преподаватель международной истории в Королевском колледже в Лондоне. - Он обеспечил советским войскам мобильность, необходимую для наступления в 1943-1945 годах. Советы отрицали это после войны, но позже даже Владимир Путин признал это".