ООН заявила об эвакуации 101 мирного жителя с территории "Азовстали"

"Я подтверждаю, что 101 мирный житель был успешно эвакуирован с территории сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе и других районов в рамках операции по безопасному проходу, координируемой ООН и Международным комитетом Красного креста", - говорится в заявлении координатора ООН в Украине Оснат Лубрани на сайте организации.

Сообщается, что 101 человек, среди которых женщины, мужчины, дети и пожилые люди, "смогли покинуть туннели под заводом "Азовсталь" и спустя два месяца увидеть дневной свет".

Кроме того 58 человек присоединились к колонне в Мангуше - поселке на окраине Мариуполя. Во вторник 127 человек успешно добрались до Запорожья, где им оказывается медицинская и психологическая помощь.

"Некоторые эвакуированные решили не ехать с колонной в сторону Запорожья", - уточнила Лубрани.