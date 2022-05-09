Три вида материалов, на сегодняшний день значительно удорожающие строительство дома

Бетон

Бетон также занимает важное место в строительстве, иногда это даже основной материал здания. Цены на бетон значительно выросли за последние годы, поскольку с введением более строгих экологических требований была ограничена добыча известняка. В ближайшие годы европейские производители должны будут вводить различные меры по сокращению выбросов CO 2 , что определенно будет сказываться на конечной цене. Кроме того, одним из основных экспортеров цемента в Европе была Украина, поставки из которой в настоящий момент очень затруднены. Также рост цен на энергоресурсы и топливо влияет на конечную стоимость бетона.

Древесина

Хотя считается, что лесоматериалов Латвии не занимать, глобальный спрос на высококачественную древесину, используемую в строительстве, в последнее время значительно вырос. С 2019 года это способствовало росту цен на лесоматериалы примерно на треть. Хотя древесина и изделия из древесины - это одна из важнейших статей латвийского экспорта, а прирост экспорта в 2021 году в сравнении с предыдущим годом составил 45%, лесоматериалы занимают очень важное место в структуре импортируемых товаров, и одним из наиболее важных импортеров является Белоруссия. Кроме того, рост объема импорта древесины и изделий из древесины превысил рост экспорта, составив 60%. Прогнозируется, что доступность этого расходного материала сохранится на высоком уровне, но будет иметь место рост цен.

Не считая вышеупомянутый рост цен на строительные материалы, следует учитывать и процесс увеличения расходов на важные материалы в результате роста цен на энергоресурсы и топливо. Неизменно сохраняется проблема нехватки рабочей силы в отрасли: строительные работы на сегодняшний день ведутся очень активно, и очень сложно найти хороших строителей, кроме того, из-за большого спроса расходы на рабочую силу тоже значительно выросли. Следует считаться с тем, что строительство затягивается и из-за нехватки материалов, и из-за задержки доставки.

Поскольку в настоящее время строительство частных домов сталкивается со сложностями, расходы на строительство в ближайшем будущем не сократятся. Тем не менее, мы заметили, что клиенты не спешат расставаться с замыслами строительства нового жилья, и чтобы стать обладателями своего собственного жилья за ту же цену, соглашаются сократить объем строительства примерно на 10 метров. Эта тенденция строить дома меньшей площадью может продолжиться и в этом году. В настоящее время внимательно оценивается общая необходимая площадь жилья, а также уже на этапе строительства продумываются долгосрочные решения, и благоприятные для природы, и сокращающие ежемесячные издержки.