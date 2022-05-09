Пн, 9.05.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Три вида материалов, на сегодняшний день значительно удорожающие строительство дома

ФОТО: Пресс-фото

С началом пандемии строительная отрасль столкнулась с ростом цен на строительные материалы, связанным с растущим спросом, перебоями в работе производителей, а также сбоями в цепях поставок. Хотя распространение COVID-19 в настоящее время удалось ограничить, вторжение на Украину и соответствующая геополитическая ситуация - это новый вызов для строительной отрасли. Разрыв связей с Россией и Белоруссией влияет на доступность ряда важных для строительства домов видов сырья, которые традиционно поставлялись из этих стран.

«После первых месяцев пандемии, когда отрасль заняла выжидательную позицию, рост рынка жилья в Латвии начал стремительно набирать оборот. Благодаря росту спроса в прошлом году отмечался активный прогресс в строительстве новых проектов, реконструкции зданий и ремонтных работах, который ожидается и в этом году, но вторжение на Украину поставило отрасль перед вызовом, даже более крупным, чем пандемия. Цены на большинство жизненно важных материалов значительно выросли или же их поставка очень затруднена. Поэтому на сегодняшний день ведется поиск альтернативных материалов для закупки в других странах, что повышает цену расходных материалов,” - рассказывает эксперт по кредитованию жилья Luminor Каспарс Саусайс.

Банковский эксперт поясняет, цены на какие строительные материалы выросли больше всего и могут значительно повлиять на расходы, связанные со строительством, реконструкцией или ремонтными работами.

Металл

Различные металлические конструкции и материалы очень важны для строительства зданий. Они используются в строительстве, начиная с фундаментов зданий и заканчивая конструкцией крыши. Практически весь используемый в строительстве металл в Латвии импортируется. Большая часть импортируется из России, но с прекращением поставок приходится искать другие пути. В 2021 году железо и сталь были 5-й по важности группой импортируемых товаров, и рост, по сравнению с предыдущим годом, составил 86%, что подтверждает необходимость этих товаров на рынке. Альтернативные поставки из других стран дороже из-за расходов на логистику.

Бетон

Бетон также занимает важное место в строительстве, иногда это даже основной материал здания. Цены на бетон значительно выросли за последние годы, поскольку с введением более строгих экологических требований была ограничена добыча известняка. В ближайшие годы европейские производители должны будут вводить различные меры по сокращению выбросов CO2, что определенно будет сказываться на конечной цене. Кроме того, одним из основных экспортеров цемента в Европе была Украина, поставки из которой в настоящий момент очень затруднены. Также рост цен на энергоресурсы и топливо влияет на конечную стоимость бетона.

Древесина

Хотя считается, что лесоматериалов Латвии не занимать, глобальный спрос на высококачественную древесину, используемую в строительстве, в последнее время значительно вырос. С 2019 года это способствовало росту цен на лесоматериалы примерно на треть. Хотя древесина и изделия из древесины - это одна из важнейших статей латвийского экспорта, а прирост экспорта в 2021 году в сравнении с предыдущим годом составил 45%, лесоматериалы занимают очень важное место в структуре импортируемых товаров, и одним из наиболее важных импортеров является Белоруссия. Кроме того, рост объема импорта древесины и изделий из древесины превысил рост экспорта, составив 60%. Прогнозируется, что доступность этого расходного материала сохранится на высоком уровне, но будет иметь место рост цен.

Не считая вышеупомянутый рост цен на строительные материалы, следует учитывать и процесс увеличения расходов на важные материалы в результате роста цен на энергоресурсы и топливо. Неизменно сохраняется проблема нехватки рабочей силы в отрасли: строительные работы на сегодняшний день ведутся очень активно, и очень сложно найти хороших строителей, кроме того, из-за большого спроса расходы на рабочую силу тоже значительно выросли. Следует считаться с тем, что строительство затягивается и из-за нехватки материалов, и из-за задержки доставки.

Поскольку в настоящее время строительство частных домов сталкивается со сложностями, расходы на строительство в ближайшем будущем не сократятся. Тем не менее, мы заметили, что клиенты не спешат расставаться с замыслами строительства нового жилья, и чтобы стать обладателями своего собственного жилья за ту же цену, соглашаются сократить объем строительства примерно на 10 метров. Эта тенденция строить дома меньшей площадью может продолжиться и в этом году. В настоящее время внимательно оценивается общая необходимая площадь жилья, а также уже на этапе строительства продумываются долгосрочные решения, и благоприятные для природы, и сокращающие ежемесячные издержки.

Если планируется строительство жилья, предлагаем подать заявку на консультацию для приобретения жилья у эксперта Luminor по приобретению жилья, который поможет решить все неясные вопросы.

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