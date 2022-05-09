Мифы о солнечной энергии в Латвии

Солнце в Латвии светит слишком редко

Один из самых популярных мифов, связанных с использованием солнечной энергии в Латвии, заключается в том, что солнце в Латвии светит слишком редко. Многие считают, что зимой солнечные панели энергию не производят, в свою очередь в другие времена года количества солнечных дней недостаточно для того, чтобы обеспечить достаточную отдачу солнечной энергии.

Оказывается, все наоборот – в прохладное время солнечные панели работают более продуктивно. Конечно, в наиболее темные месяцы года объем произведенной энергии падает, потому что дни короче, но важно помнить, что для производства энергии постоянный солнечный свет не требуется. Энергия производится благодаря солнечному излучению, которое поступает на панели через облака. В зимние месяцы, когда произведенный объем находится в пределах 10% от общего годового потенциала, этого достаточно, чтобы уменьшить общий счет за электричество!

Солнечная энергия очень дорого стоит

Когда солнечные панели только стали появляться, их цена была выше, но сейчас, благодаря конкуренции, уменьшается и цена солнечных панелей. Затраты на приобретение солнечных панелей равноценны стоимости современного отопительного котла. Для частного дома среднего размера покупка и установка системы солнечной энергии будет стоить примерно 7000-9000 евро. Такое вложение в домохозяйствах Латвии окупается в среднем в течение 8-12 лет. Гарантия эффективности наиболее качественных солнечных панелей составляет вплоть до 25 лет, означая, что и после этого срока солнечные панели сохранят как минимум 80% своей мощности.

Солнечные панели не нуждаются в уходе

Приобретая солнечные панели, люди часто думают, что они не требуют ухода в долгосрочной перспективе. Чтобы убедиться в эффективности работы солнечных панелей, рекомендуется раз в год проверять эффективность их работы и обследовать конструкции. Также важно регулярно обращать внимание на экран с оповещениями системы, чтобы вовремя заметить ошибки.

При покупке солнечных панелей можно отключиться от электросети

Солнечным панелям необходимо постоянное подключение к электросети, то есть, при покупке солнечных панелей отключиться от электросети не представляется возможным. Как только будет прекращена подача тока, производство солнечной энергии остановится. Это не относится только к гибридным системам, в которых энергия хранится в аккумуляторах. Доступны также не зависящие от сети системы, но они предназначены только для мест, где недоступна электросеть, а также они намного дороже систем, которые предназначены для повседневного использования.

Мощности солнечных панелей не хватит для моего жилья

Перед покупкой солнечных панелей важно оценить и прогнозировать необходимую производственную мощность системы, чтобы она соответствовала специфике Вашего жилья. Есть случаи, когда люди устанавливают устройства с чрезмерной мощностью производства, но в реальности используют только половину произведенной энергии. При оценке необходимого объема мощности важно обратить внимание на то, где будут находиться солнечные панели, на наличие каких-либо физических препятствий перед ними (деревья, дымоходы, другие здания). Прогнозируемые объемы производства следует сравнить с реальными данными о потреблении в жилье, чтобы видеть, какое количество энергии в будущем смогут обеспечить установленные солнечные панели и какая мощность системы необходима!