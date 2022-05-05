СБУ: В Испании задержан украинский блогер Анатолий Шарий
Об этом Служба безопасности Украины сообщила в своем Telegram-канале. СБУ заявила, что подозревает блогера в государственной измене.
Об этом Служба безопасности Украины сообщила в своем Telegram-канале. СБУ заявила, что подозревает блогера в государственной измене.
По словам СБУ, правоохранительные органы Испании задержали блогера 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.
По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.
Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А. Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины.
Блогер Анатолий Шарий известен своими пророссийскими взглядами.
Представители Шария пока не прокомментировали сообщение о задержании.
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