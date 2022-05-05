Eurostat: рост розничной торговли в Латвии в марте был выше среднего в ЕС

По сравнению с мартом 2021 года рост розничной торговли в марте этого года был отмечен в 16 странах ЕС, при этом наиболее стремительный рост зафиксирован в Словении (+25,6%), Эстонии (+18,4%) и на Мальте (+ 16,4%). 7,7% роста зарегистрировано в Литве.

Снижение зафиксировано в Финляндии (-1,7%), Германии (-2,7%), Австрии (-3%), Люксембурге (-3,2%), на Кипре (-3,4%), в Бельгии (-3,9%), Испании (-4,8%) и Дании (-11%).

В годовом исчислении в марте оборот розничной торговли в странах ЕС увеличился в целом на 1,7%, а в зоне евро - на 0,8%.

Между тем, по сравнению с предыдущим месяцем в марте розничные продажи сократились на 0,2% в ЕС и на 0,4% в еврозоне.

Самое резкое снижение в этот период было в Испании (-4%), Люксембурге (-3,3%) и Франции (-1,9%), а наибольшее увеличение - в Словении (+11,4%), Латвии (+11,1%) и Венгрии (+7,3%). В Эстонии оборот розничной торговли вырос на 6,5%, а в Литве - на 2%.

Данные по Чешской Республике, Греции и Италии отсутствуют.