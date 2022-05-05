Лукашенко: спецоперация в Украине затянулась

Лукашенко поддерживал вторжение России в Украину. Но при этом в интервью заявил, что делает все возможное, чтобы закончить войну.

"Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было", - сказал он.

При этом Лукашенко все еще уверен, что в том, что США виноваты в том, что переговоры между Россией и Украиной идут не слишком успешно.

"Я знаю позицию России. Знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди, не заинтересована в этих переговорах, еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне", - уверен Лукашенко.

Тем не менее президент Беларуси признал, что удивлен тем, как долго идет война.

"Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что операция эта затянулась", - заявил Лукашенко.

Так же он уверил, что выступает против использования ядерного оружия.

"Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо, еще и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты. Недопустимо вообще…что наш земной шар с орбиты может сорвать и мы улетим неизвестно куда. Применение ядерного оружия недопустимо", - сказал Лукашенко.