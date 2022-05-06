Латвийская компания пополнила портфолио новым пятизвездочным отелем в Таллинне

Здание бутик-отеля является одним из старейших в Таллинне и внесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. С момента постройки здания в 1890 году здесь размещались самые разные предприятия: модное ателье, главный филиал эстонского Национального банка, магазины и культовое кафе.

С 2006 года в этом полностью отреставрированном здании в стиле арт деко располагается бутик-отель легендарного гостиничного бренда Savoy. В гостинице 44 комфортабельных номера, лобби-бар, два ресторана, конференц-зал.

О качестве обслуживания ярче всего свидетельствует награда престижного международного конкурса в области туриндустрии World Travel Awards, присуждаемая Savoy Boutique Hotel в третий раз подряд.

Savoy Boutique Hotel ФОТО: Пресс-фото

"Savoy Boutique Hotel - уже четвертый отель в Эстонии, которым управляет наша компания, - рассказывает Вадим Мухин, владелец Mogotel Hotel Group. – Мы наблюдаем как Таллинн становится все более популярным туристическим направлением и власти продолжают работу над привлечением новых туристов. Так, в мае Эстония станет первой из стран Балтии, чьи рестораны будут занесены в самый престижный мировой справочник - гид Michelin".

ФОТО: Пресс-фото

"Наша компания продолжает активно развиваться, расширяя сеть в Европе, в том числе, и в Эстонии. Мы уже рассматриваем в Таллинне еще несколько объектов, также изучаем гостиничные возможности в Тарту и Пярну. Эстония является стратегически важным регионом для укрепления наших лидерских позиций на рынке, мы имеем все возможности предоставлять услуги управления гостиницами на высокопрофессиональном международном уровне. В этом году мы планируем достичь договоренностей еще по двум – четырем объектам", - рассказала исполнительный директор компании Mogotel Hotel Group Елена Стирна.

ФОТО: Пресс-фото

Елена отмечает, что туристическая отрасль стран Балтии продолжает восстанавливаться и влияние пандемии в регионе уменьшилось.

Согласно данным отчета STR Global, за первые четыре месяца 2022 года заполняемость отелей в Эстонии составила 49,53%, за аналогичный период в "допандемийном" 2019 году этот показатель был выше - 57,07 %. В Латвии заполняемость в период с января по апрель в 2019 году составляла 58,09%, в этом году показатель достиг лишь 35,70%.

ФОТО: Пресс-фото

По оценкам Mogotel Hotel Group, оборот компании понемногу приближается к финансовым показателям 2019 года, а в 2023 году может их превысить. Однако, возвращение к обороту 2019 года не означает возращение к объемам прибыли за тот период из-за высокого уровня инфляции.

"Мы видим, как в гостиничной отрасли вводятся новые стандарты. Например, популярность набирает система удаленной регистрации (check-in), а также изменения в подходе к уборке номеров в трех четырехзвездочных гостиницах: она выполняется по запросу гостя, а не по умолчанию, как это было до пандемии Covid-19.

Существенной проблемой стал поиск персонала: за последние два года множество работников переквалифицировались и покинули сферу. Рынок испытывает нехватку мотивированных сотрудников, имеющих опыт с сфере гостеприимства.

ФОТО: Пресс-фото

Если говорить о влиянии фактора войны в Украине, то из-за близости стран Балтии к российской границе отменяются многочисленные туристические потоки, например, из Германии. Однако, интерес к внутрирегиональному туризму у балтийских туристов, а также у путешественников из Скандинавских стран сохраняется и растет", - поделилась Елена Стирна.