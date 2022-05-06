В Латвии выходит европейское издание "Новой газеты"

"Новая газета", главным редактором которой является лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, была вынуждена приостановить свою деятельность в России в связи с тем, что после нападения этой страны на Украину для работы объективных СМИ в России были поставлены невыполнимые условия.

"Новая газета", основанию которой в 1993 году поспособствовал последний руководитель СССР Михаил Горбачев, была единственной крупной российской газетой, критиковавшей президента России Владимира Путина и его политику.

В конце марта "Новая газета" объявила, что приостанавливает деятельность и не будет выходить ни в печатном, ни цифровом формате до окончания войны России в Украине. Заявление последовало за очередным предупреждением "Роскомнадзора", федеральной службы по надзору за связями, информационными технологиями и массовыми коммуникациями, который пригрозил отозвать лицензию у СМИ.

По информации Rīgas viļņi, поступившая сегодня в латвийские пункты торговли прессой "Новая газета Европа", "является изданием, созданным российскими свободными журналистами в вынужденной эмиграции, их независимым взглядом на события украинской войны и процессы в России".

Издание будет адресовано латвийским и эстонским читателям, но редакция надеется, что хотя бы несколько экземпляров газеты дойдут и до России. В Латвии газета доступна как русскоязычной, так и читающей по-латышски аудитории.

"Если несколько, хотя бы 100 экземпляров нашей газеты окажутся в России, где их будут тайно читать и передавать друг другу, наша работа будет иметь смысл. Я благодарен Латвии за возможность сохранить профессиональное самоуважение и продолжать честно выполнять обязанности журналистов во время войны. Я часто вспоминаю события 30-летней давности, когда латыши смогли отстоять свою независимость от империи, которая сейчас уничтожает своих соседей. К сожалению, за все эти годы нам, русским, не удалось построить страну, которая принадлежала бы нам и не угрожала войной всему миру. Однако я счастлив, что могу обращаться к вам, свободным людям, на латышском языке", - заявил главный редактор "Новой газеты Европа" Кирилл Мартынов.

Издательство Rīgas viļņi убеждено, что Латвии нужна альтернатива существующим СМИ на русском языке, - с качественным и правдивым содержанием.

"Для многих это может стать неожиданностью. Цифры шокируют, но, согласно последним доступным исследованиям, в информационной зоне местных русскоязычных печатных СМИ находится не менее четверти миллиона латвийцев. В этих СМИ о войне не пишут ничего. Словно войны в Украине вообще нет. Ведущие русскоязычные печатные издания Латвии строго подыгрывают пропагандистской тактике Кремля и выступают против интересов как Латвии, так и всего разумного человечества. Это, безусловно, в том числе вопрос безопасности нашей страны. Поэтому я доволен, что в Латвии появилась первая русская газета, которая называет вещи своими именами. Наши российские коллеги из "Новой газеты" профессионально и убедительно делают то, на что оказались не способны редакции местных русских газет", - добавил главный редактор издательства Rīgas viļņi Айнис Саулитис.

Как сообщили в редакции издательства, вышедший в пятницу номер "Новой газеты Европа" является специальным выпуском, посвященным войне в Украине. Издание осуществлено в результате сотрудничества коллектива "Новой газеты Европа" и издательства Rīgas viļņi.

Решение о регулярном выпуске газеты в Латвии будет принято позднее.

Целью газеты является обращение к аудитории на латышском и русском языках и с аналитическими материалами о том, что происходит в России и в Украине, без искажения и замалчивания информации.

Чтобы обратиться к русскоязычной аудитории в других странах Европы, команда "Новой газеты Европа" ведет переговоры с другими европейскими издателями о включении контента в соответствующие СМИ.

По данным Firmas.lv, издательство Rīgas viļņi в 2020 году работало с оборотом в 4,5 млн евро и убытками в размере 380 000 евро, но данных за прошлый год пока нет. Издательство принадлежит компании Izdevniecība Pulss plus, единственным владельцем которой является Айя Шмидре.