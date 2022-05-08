В Киев прибыла председатель бундестага ФРГ

Она занимает второй высший пост в государстве после федерального президента и перед федеральным канцлером и президентом бундесрата.

Бас стала самым высокопоставленным представителем Германии, приехавшим в Украину с начала российского вторжения.

Бербель Бас примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-летию окончания Второй мировой войны в Европе. Она возложит венки на Могиле Неизвестного солдата в Киеве и на мемориале в Бабьем Яре.

Запланирована также встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На днях агентство Франс сообщило, что Зеленский пригласил в Киев и президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца.

В апреле Зеленский отказался принимать его, когда тот собирался приехать в Киев вместе с лидерами стран Балтии и Польши. Штайнмайер многие годы на разных высших политических постах выступал за сотрудничество с Россией. После начала войны в Украине Штайнмайер признал, что его отношение к России было ошибкой, пишет Русская служба BBC.