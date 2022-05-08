В Киев прибыла председатель бундестага ФРГ
Председатель бундестага ФРГ Бербель Бас прибыла в Киев, пишет Русская служба BBC.
Председатель бундестага ФРГ Бербель Бас прибыла в Киев, пишет Русская служба BBC.
🇩🇪 #BundestagsPräsidentin @baerbelbas beginnt ihren Besuch in #Kiew. Zum heutigen #8Mai wird sie aller Opfer des #WW2 u. der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedenken u. politische Gespräche führen. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ZDgMR5Qcbx— Enrico Brissa (@enricobrissa) May 8, 2022
Она занимает второй высший пост в государстве после федерального президента и перед федеральным канцлером и президентом бундесрата.
Бербель Бас примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-летию окончания Второй мировой войны в Европе. Она возложит венки на Могиле Неизвестного солдата в Киеве и на мемориале в Бабьем Яре.
Запланирована также встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На днях агентство Франс сообщило, что Зеленский пригласил в Киев и президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца.
В апреле Зеленский отказался принимать его, когда тот собирался приехать в Киев вместе с лидерами стран Балтии и Польши. Штайнмайер многие годы на разных высших политических постах выступал за сотрудничество с Россией. После начала войны в Украине Штайнмайер признал, что его отношение к России было ошибкой, пишет Русская служба BBC.
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