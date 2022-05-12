Госагентство занятости: осенью снова вырастет уровень безработицы

"Мы ожидаем, что уровень безработицы снова вырастет осенью. Конечно, мы надеемся, что рост не будет резким", - сказала Симсоне, добавив, что зарегистрированный в настоящее время уровень безработицы в Латвии снизился до 6,5% от общей численности экономически активного населения.

Директор NVA отметила, что осенью, по мере приближения зимы и роста расходов на отопление, люди столкнутся с более серьезными проблемами, особенно те, кто работает на менее квалифицированных и низкооплачиваемых работах.

"Людям следует очень серьезно принимать решения о трудоустройстве", - сказала Симсоне, пояснив, что, например, сезонная работа, которая может принести больше в краткосрочной перспективе, не должна приводить к потере постоянной работы.

"В этот период важнее стабильность", - добавила глава NVA.

Она также отметила, что с началом сезонных работ увеличивается количество вакансий в строительстве, сельском хозяйстве, а также по-прежнему большое количество вакансий в обрабатывающей промышленности.

"Всегда больше вакансий по простым профессиям или на менее квалифицированных рабочих местах, потому что здесь выше текучесть кадров", - добавила Симсоне.

Как уже сообщалось, уровень безработицы, зарегистрированный в Латвии в конце апреля этого года, составил 6,5% от общей численности экономически активного населения, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем в конце марта.

На конец апреля 2022 года в NVA было зарегистрировано 57 223 безработных - на 2976 человек меньше, чем месяцем ранее, когда в агентстве числилось 60 199 зарегистрированных безработных.