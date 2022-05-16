Депозитная упаковка: насколько это ценное сырье?

Весь ПЭТ материал, собранный в рамках латвийской системы депозита, передается на переработку в компанию AS PET Baltija, которая является одной из крупнейших компаний по переработке ПЭТ бутылок в Северной Европе. «По мере развития циркулярной экономики увеличивается и ценность собранного материала, а также появляются новые идеи и технологии для переработки и повторного использования собранных полимерных материалов. Уже сейчас ПЭТ материал широко используется не только в производстве новых ПЭТ бутылок, но из него также создается ПЭТ пленка для упаковки различных продовольственных и непродовольственных товаров, натяжные ленты, которые мы обычно видим в упаковке мебели и других крупногабаритных товаров, наполнители для одеял, коврики, строительные материалы, звукоизоляционные решения и даже полиэстеровая одежда. Один из наиболее признанных брендов, выпускающих рюкзаки для отдыха, начал производить серию рюкзаков, которая тоже будет изготовлена из переработанных ПЭТ бутылок. По мере расширения круга возможностей использования переработанного ПЭТ материала возрастает и его ценность», – комментирует Салвис Лапиньш (Salvis Lapiņš), председатель правления AS PET Baltija.

Алюминиевые банки – один из наиболее ценных видов упаковки

Каждый год в Европе используется до 50 миллиардов алюминиевых банок, что делает их одной из самых популярных упаковок напитков в мире.[2] Алюминиевые банки являются одним из наиболее экологичных видов упаковки, так как состоят в среднем на 70 % из переработанного металла. Благодаря прочности и стойкости материала банки способны выдерживать экстремальные температуры и давление, а также защищать напиток от воздействия прямых солнечных лучей и других факторов.

Как поясняет Микс Стуритис, для эффективной переработки алюминия необходим постоянно большой объем сырья, поэтому в Европе работает сравнительно небольшое количество переработчиков алюминия. Переработку собранного DIO материала обеспечивает немецкая компания Novelis Deutschland GmbH, являющаяся ведущим покупателем и переработчиком использованных банок из-под напитков во всем мире и ежегодно перерабатывает более 74 миллиардов банок.

Средний цикл жизни алюминиевых банок составляет пару месяцев и, благодаря возможностям современных технологий, переработанная банка может вернуться на полки магазинов всего за 60 дней.[3] Важно, что алюминий можно перерабатывать бесконечное количество раз и изготавливать из него не только новые упаковки напитков и продовольственных продуктов, но и, например, автомобильные детали и другие полезные предметы.

Актуальная информация о системе депозита опубликована на домашней странице: www.depozitapunkts.lv, а также в аккаунтах Depozīta punkts в Facebook и Instagram.